Penser l'économie

Les textes de la littérature offrent à l’économiste davantage qu’un matériau auquel confronter ses analyses théoriques, un savoir sur les sociétés et sur les discours par lesquels elles se représentent. Comment la littérature met-elle à l’épreuve les concepts théoriques mobilisés par les économistes ? Que nous donne-t-elle à percevoir des représentations et des aspirations des agents à travers des personnages singuliers ? Comment l’écrivain réagit-il aux mutations de l’histoire et de la pensée économique ? La littérature peut-elle exprimer un savoir sur l’économie et, le cas échéant, comment l’économiste peut-il le recevoir ? Ce sont ces questions que traitent les neuf articles réunis dans la 83e livraison des Cahiers d'économie politique supervisé par Claire Pignol, en témoignant de la variété des usages possibles des œuvres de la littérature par les économistes.

Il vient former dyptique avec le 28e numéro de Fabula-LhT, "Inventer l'économie", sous la direction Christophe Reffait et Claire Pignol également.