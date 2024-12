Anatomie d'un scénario

Sandra et Samuel, un couple d’écrivains, vivent isolés au milieu des Alpes avec leur fils malvoyant, Daniel. Lorsque Samuel est retrouvé mort dans la neige au pied de leur chalet, la police ouvre immédiatement une enquête : s’agit-il d’un suicide ou d’un meurtre ? Sandra devient la principale suspecte. Le procès qui s’ensuit revient en détail sur les circonstances de cette chute fatale tout en nous plongeant dans l'intimité du couple… Un livre vient donner à lire le scénario original d'Anatomie d'une chute avec le commentaire de ses deux auteurs, Arthur Harari et Justine Triet, ainsi qu’un ensemble de documents de travail inédits, ce livre-trésor nous dévoile les dessous et les secrets du film. Illustré de photogrammes et photos de tournage, cet ouvrage nous offre l’occasion unique de redécouvrir l’atmosphère électrique de la Palme d’or 2023.