Sylvain Ledda (dir.), Cahier Mondes Invisibles

L’étude des rapports entre sciences humaines, ésotérisme et occultisme irrigue intrinsèquement toutes les disciplines des sciences humaines. Si les historiens, anthropologues et ethnologues ont de longue date investi ces domaines de la culture occidentale, les spécialistes de littérature ont tendance à regarder ces objets avec suspicion, même si ces derniers font intrinsèquement partie de la pensée des auteurs ou de leur bagage culturel. L’ambition de ce Cahier est donc de parcourir cette création littéraire, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à l’’émergence du concept de contre-culture à la fin des années 50. Pour envisager une telle perspective diachronique, l’approche littéraire est indissociable d’une histoire culturelle et des mentalités. C’est pourquoi le Cahier Mondes invisibles a été conçu comme le lieu d’un dialogue interdisciplinaire et transéculaire.

Organisé en quatre volets, le Cahier aborde autant de thématiques telles que le spiritisme et les formes occultes et ésotériques qu’il revêt, au XIXe siècle, la tension dialectique entre sciences et para-sciences, les héritages ésotériques, les individualités remarquables du mouvement, ou encore les phénomènes collectifs qui ont alluvionné la création littéraire.

Ce volume explore les enjeux intellectuels et culturels des mondes invisibles dans une perspective historique, littéraire et anthropologique. Il réunit une cinquantaine de contributions de spécialistes, de nombreux textes rares, dont une traduction d’un inédit de Conan Doyle, ainsi qu’une vingtaine d’illustrations.