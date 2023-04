E. Andrieu, F. Delivré, J. Morsel, V. Theis (éd.), Le pouvoir des listes au Moyen Âge - III. Listes, temps, espace

Les listes constituent une forme d'écriture très présente dans les textes du Moyen Âge, quels que soient leur nature et leur genre. Cette forme syntaxique, graphique et sémantique singulière a été l'objet d’une enquête collective menée dans le cadre d’un programme interdisciplinaire de recherche intitulé « Pouvoir des listes au Moyen Âge » (Polima), qui a bénéficié du soutien de l’ANR. Trois volumes collectifs rassemblent les études de cas issus des ateliers organisés dans le cadre de ce programme. Ils explorent les usages sociaux de cette forme d’écriture dotée de pouvoirs pragmatiques, poétiques et cognitifs.

Ce troisième volume rassemble les actes de deux rencontres scientifiques organisées à Madrid (Casa de Velázquez, 5-8 juillet 2017) et Paris (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 9-10 janvier 2018). Consacré à l’articulation entre, d’une part, la production et l’usage des listes et, d’autre part, la spatialité et la temporalité de la société médiévale, il ferme ce faisant la boucle ouverte au début du programme Polima, parti d’une hypothèse centrale de Jack Goody qui considère à la fois la liste comme paradigme de la raison graphique, comme espace graphique multidirectionnel et bordé, enfin comme mode de décontextualisation/recontextualisation – puisque les données écrites deviennent utilisables ailleurs et/ou plus tard.

Ce volume montre ainsi comment la liste non seulement s’inscrit dans le temps et l’espace médiévaux mais aussi et surtout produit de la temporalité et de la spatialité. Les listes ne sont en effet pas simplement produites chacune en un lieu et un moment spécifiques qui en déterminent la nature et la forme, et elles ne mobilisent pas seulement non plus des savoirs spatiaux et temporels qui leur préexistent, mais elles font partie des instruments par lesquels la société médiévale maîtrise les effets de distance spatiale et temporelle en donnant corps à et en actualisant, par l’écrit ou l’image, ses représentations spatiales et temporelles.

Ont collaboré à cet ouvrage :

Éléonore Andrieu, Franz-Josef Arlinghaus, Nathalie Bouloux, Pierre Chastang, Anne Chiama, Julie Claustre, Fabrice Delivré, Francis Gingras, Uta Kleine, Florian Mazel, Joseph Morsel, Valérie Theis, Jean-Yves Tilliette, Cécile Voyer

Sommaire

Les listes aux prises avec l'espace-temps médiéval

Éléonore Andrieu, Fabrice Delivré, Joseph Morsel et Valérie Theis

Rejeux

Mesure du temps et liens du sang. Les listes généalogiques dans les paraphrases, adaptations et traductions de la Bible en ancien et en moyen français

Francis Gingras

Liste géographique, représentation de l’espace et pensée graphique. (Occident latin, Ve-XVe siècle)

Nathalie Bouloux

Le rôle de la liste dans la construction d’une représentation globale de l’espace de la Chrétienté

Valérie Theis

La liste des schismes de l’Église romaine. Temps, histoire et prophétie (fin XIVe-début XVIe siècle)

Fabrice Delivré

Reconnaissances

La ville au prisme de la liste. Dénombrer, délimiter et connaître à Paris, Avignon et Montpellier aux XIIIe et XIVe siècles

Pierre Chastang

Le temps des écrous (Châtelet de Paris, XIVe-XVe siècle)

Julie Claustre

Ce que la liste fait à l’espace – ce que l’espace fait à la liste. Observations à propos d’un corpus d’actes seigneuriaux (Franconie, XVe siècle)

Joseph Morsel

Lieux de pouvoir, lieux de mémoire. Modes et fonctions de la mise en image des listes de propriété monastique (XIIe au XIVe siècle)

Uta Kleine

Re-présentations

La topographie du sacré dans l’espace ecclésial. Énumérer, ordonner, édifier : Saint-Hilaire de Poitiers et son décor peint à la fin du XIe siècle

Cécile Voyer

Nécrologes et obituaires. Des listes entre temps de prières et pratiques administratives (Provence, XIIe-XIVe siècle)

Anne Chiama

Organisation et réorganisation des naissances et décès. Listes et récits dans les livres de famille italiens

Franz-Josef Arlinghaus

Listes et espace dans les premières chansons de geste. Topos épique et/ou scripturalité laïque ?

Éléonore Andrieu

« Né trop tard dans un monde trop vieux ». La liste comme support de la remémoration nostalgique : une étude de cas

Jean-Yves Tilliette

Postface

Lister l’espace, listes et espace

Florian Mazel

Table des figures, cartes et tableaux