Odile Hamot (dir.), La Plume et la Grâce. Littérature et spiritualité du Moyen Âge au XXIe siècle. Mélanges en l'honneur de Dominique Millet-Gérard

À travers ce volume d’études et de témoignages, les collègues, amis et disciples de Dominique Millet-Gérard ont souhaité qu’hommage soit rendu à la hauteur et à l’élégance de sa recherche comme de son enseignement à la Sorbonne. Les docteurs formés par ce professeur hors pair y ont associé leur témoignage. Les liens entre littérature et spiritualité sont ici éclairés de faisceaux croisés, d’époques et d’horizons linguistiques multiples qui furent précisément au cœur de la pratique scientifique de Dominique Millet-Gérard : celle-ci, dans une démarche d’une grande originalité, a exploré littérature française, littérature comparée et œuvres exégétiques, s’attachant de manière approfondie à l’esthétique spirituelle des écrivains de son corpus. Si l’œuvre claudélienne, qu’elle a si magistralement étudiée et éditée, tient une bonne part dans cet ouvrage, c’est l’immense champ des littératures française, européennes et slaves, du Moyen Âge à nos jours, que parcourent les quarante-cinq contributeurs de ce volume, heureux de célébrer pour elle le merveilleux entretien de la Plume et de la Grâce.

