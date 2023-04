Les premières « Rencontres géopoétiques Kenneth White » aborderont deux thèmes complémentaires : Voyager, Habiter.



Elles se dérouleront au centre culturel le Sémaphore (7-9 rue des Plages, Mairie, 22560 Trébeurden) les 15 et 16 juillet 2023.



Le programme présenté est organisé autour d’une alternance de conférences, de lectures, de films et d’un concert qui se tiendront dans la Grande Salle.



Les conférences sur la géopoétique et sur l’œuvre de Kenneth White seront données par Kenneth WHITE, fondateur et président d’honneur de l’Institut international de géopoétique, par Régis POULET, actuel président, par Emmanuel DALL’AGLIO, président des Amis et lecteurs de Kenneth White et par Stéphane BIGEARD, secrétaire de l’Institut et bibliophile.



Les lectures seront faites par Élisabeth POULET, comédienne, et Frédéric FAURE, comédien.



Le compositeur de musique concrète Lionel MARCHETTI jouera des extraits de PLANKTOS, l’œuvre qu’il a composée en regard du recueil éponyme de Régis Poulet.



Deux films sur l’itinéraire de Kenneth White, rarement diffusés, seront présentés au public.



Ce dernier pourra voir, durant les pauses, trois expositions d’art géopoétique de Bernard ALLIGAND, de Dominique ROUSSEAU et de Marie-Claude WHITE qui se tiendront dans le Foyer.



Enfin, le Hall d’entrée du Sémaphore accueillera l’exposition « Le monde ouvert de Kenneth White » ainsi qu’un point librairie proposé par la librairie Gwalarn (Lannion) et les Éditions Isolato (Nancy).

Découvrir sur Fabula le détail du programme…



(Les billets seront en vente sur place le jour même, au prix de 7€ par jour dans la limite des places disponibles — paiement en espèces)

Pour toute information complémentaire, écrire à secretariat@institut-geopoetique.org