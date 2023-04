De l'Amérique au Pacifique : au-delà du mythe du "sauvage" (Paris)

De l'Amérique au Pacifique : au-delà du mythe du "sauvage"

Institut d'études avancées de Paris 17 quai d'Anjou 75004, Paris

24 mai 2023

Workshop organisé par Andrea Daher, professeure émérite à l'Institut d'histoire de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et résidente 2022-2023 de l'IEA de Paris.



Cette rencontre porte sur les représentations des autochtones des nouveaux mondes en France entre le XVIe et le XVIIIe siècle, du Tupinamba du Brésil au Tahitien. Elle a comme objectif central de comprendre leurs usages, leurs identités et leurs différences, les modèles culturels et les formes littéraires qui leur donnent sens, ainsi que les contextes coloniaux dans lesquels elles ont été conçues.

Avec la participation de Frank Lestringant (Université Paris-Sorbonne), Antoine Lilti (Collège de France) et Andrea Daher (IEA de Paris), et la médiation de Grégoire Holz (Université de Versailles).

