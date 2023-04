Vêtir, faire et briser les corps : regards interdisciplinaires sur la matérialité vestimentaire (Montréal/en ligne)

Vêtir, faire et briser les corps : regards interdisciplinaires sur la matérialité vestimentaire

Université de Montréal et Université du Québec à Montréal

3-5 mai 2023

PRÉSENTATION

Cette conférence interdisciplinaire bilingue (en mode hybride) proposée autour du vêtement aura lieu à Montréal les 3, 4 et 5 mai 2023 et se tiendra au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal (UdeM) et à la salle Pierre-Bourgault de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Le projet est mené par Anne Létourneau (études religieuses, UdeM), Liza Petiteau (mode/histoire de l’art et études féministes, UQAM) et Laura Kassar (études religieuses, UdeM). Dans le cadre de cette demande, nous pouvons compter sur l’appui de quatre partenaires principaux : la Faculté des arts et des sciences de l’UdeM, le Réseau québécois en études féministes (RÉQEF), le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités (CIRRES) et le chantier Religions, Féminismes et Genres, aussi affilié au RÉQEF. L’événement réunira des participantes des universités McGill, Concordia, UdeM, UQAM, UQO, Carleton, Toronto Metropolitan, Temple et du CNRS, le Fabric Workshop & Museum, ainsi que de plusieurs artistes ayant notamment exposé à Montréal.



Cette conférence propose d’explorer les différentes articulations possibles entre le vêtement, le genre et la violence. En effet, le vêtement est une « interface matérielle » où se façonnent les identités, le rapport au monde et au corps (Petiteau 2019). Il s’agit aussi d’un haut lieu de signification et de circulation des rapports de pouvoir, des normes et de la violence, au plus près du corps. À la fois pratique matérielle et théorie (Dormor 2020), l’objet le plus souvent textile est tout désigné pour une conférence interdisciplinaire. Cette dernière mènera à des incursions en histoire de l’art, en mode, en anthropologie culturelle, en littérature, en arts visuels et textiles, en études féministes et de genres et en études religieuses. Quelques questions nous occuperont d’emblée :



1) Comment le vêtement, manipulé, porté, déchiré, perdu, transformé, participe-t-il à l’encorporation (« embodiment ») de la violence individuelle et collective et des normes de genre? En effet, l’objet textile n’est pas toujours ce confortable refuge que l’on imagine parfois. Son histoire – étroitement associée aux questions de genre, de race et de classe – montre à quel point il a constitué une menace pour la santé et la sécurité des personnes qui le fabriquent ou le portent : empoisonnement, accident de travail, incendie, etc. (Matthews David 2015). Pièce à conviction dans une cour de justice, il peut se retourner contre la victime et devenir la « preuve » d’un comportement « à risque ».



2) Quelles résistances sont donc possibles ? Comment imaginer d’autres corps à partir de pratiques artistiques textiles militantes (Ezcurra & Mitchell 2018; Petiteau 2011)? Les apports du nouveau matérialisme et des épistémologies autochtones mènent justement à penser le vêtement par-delà son seul ancrage dans le corps humain, dans ses connexions avec le non-humain, l’espace organique, une forme de transcorporalité (Smitheram & Joseph 2020; Ragazzini 2022).



3) La dimension fortement « haptique » du vêtement permet aussi de réfléchir à son rôle d’archive affective, une mémoire des souffrances, des traumatismes, comme des plaisirs (cf. Levitt 2020; Kotrosits 2020). Il garde la trace des manipulations, des déplacements et des contacts avec d’autres objets et d’autres corps (cf. Ahmed 2006) et participe à une multitude d’assemblages où son simple statut d’objet est aboli (Deleuze & Guattari 2013). Il est alors reconnu comme agent à part entière (Hazard 2013; cf. Barad 2007). Comment tenir compte de cette tactilité mémorielle et affective dans l’étude du vêtement?



4) Ces réflexions sont par ailleurs appelées à être articulées autrement lorsque la matérialité d’une robe ou d’un chapeau trouve à s’inscrire dans les cadres particuliers d’une œuvre littéraire, visuelle ou cinématographique. Qu’en est-il de l’objet « textualisé » (Frenk 2012; Jones & Stallybrass 2001) qui est lu, mais ne peut être touché? Comment le vêtement représenté construit-il à la fois les corps des personnages et ceux des spectatrices et des spectateurs ? Quelle violence est impliquée (cf. Contogouris 2021)? Autant d’explorations que nous souhaitons entreprendre dans le cadre de cette conférence.

PROGRAMME

Mercredi 3 mai 2023 (PM)

Carrefour des arts et des sciences, Pavillon Lionel-Groulx, Université de Montréal (salle : C-3061)



Ouverture de la conférence



14h30 à 15h | Mot d’ouverture de Liza Petiteau, Anne Létourneau et Laura Kassar, co-organisatrices



Conférence d’ouverture, suivie d’une discussion



15h à 16h30 | Nicole Pellegrin (PhD), IHMC/CNRS-ENS Paris

Pénitence ou châtiment ? Le vêtement de religion féminin en contexte catholique ancien (France-Canada, du XVIe siècle au concile Vatican II)





17h30-19h | Visites libres prévues. Des précisions suivront *







Jeudi le 4 mai 2023

Carrefour des arts et des sciences, Pavillon Lionel-Groulx, Université de Montréal (salle : C-3061)





9h30 | Mot de bienvenue et café





10h Séance I : Le vêtement dans l’art : dire et résister à la violence



10h à 10h30 | Ersy Contogouris (PhD), Histoire de l’art, Université de Montréal

“What Was She Wearing?”



10h30 à 11h00 | Liza Petiteau (PhD), IREF et École supérieure de mode, Université du Québec à Montréal

Façonner les solidarités artistiques et textiles : renouer des liens entre soi et l’autre



11h00-11h30 | Anne-Marie Ouellet, artiste en arts visuels.

L’uniforme comme outil d’infiltration de l’espace public ou collectif



11h30-12h00 | Discussion





12h00-13h30 Dîner





13h30 | Séance II: Corps textiles : entre textes et normes religieuses



13h30 à 14h | Sarah Cook, doctorante, Religion, University of Georgia/Carleton University

Dressing Jezebel: Recovering an Israelite Queen



14h à 14h30 | Anne Létourneau (PhD), IÉR, Université de Montréal

Jupes bibliques : de l’ourlet divin à la robe sale de Jérusalem



14h30 à 15h | Emma Cusson et Guadalupe González Diéguez (PhD), IÉR, Université de Montréal

« Le jardin est revêtu d’une tunique bigarrée » : la nature habillée dans la poésie hébraïque andalouse



15h à 15h30 Discussion



15h30 à 16h30 | Ash Limés Castellana, Kate Parry and Christina Roberts, The Fabric Workshop and Museum (FWM)

The Body and Material Process Virtual Tour with the FWM





16h30-19h | Cocktail dinatoire



17h45 | Performance artistique de Pénélope Gromko





Vendredi le 5 mai 2023

Pavillon Judith-Jasmin, Université du Québec à Montréal (UQAM) | (salle : J-1450)



Deuxième grande conférence, suivie d’une discussion



9h30 à 10h30 | Laura Levitt (PhD), Religion, Temple University

Boots on the Ground: Footwear, the Body, and Loss





10h30 Séance III : Le vêtement comme archive affective



10h30 à 11h00 | Laura Kassar, doctorante, IÉR, Université de Montréal

Blue nylon jacket, Black jeans : essai sur la cartographie de la disparition



11h00 à 11h30 | Alison Matthews David (PhD), Art History & Fashion, Toronto Metropolitan University

Lieux de crime : Le vêtement taché comme site d’enquête scientifique



11h30 à 12h00 | Jocelyne Mathieu (PhD) & Laurence Provencher-Saint-Pierre (PhD), Sciences historiques, Université Laval

La douleur quotidienne : l’engagement du corps féminin dans la confection, l’usage et l’entretien des vêtements au Québec



12h00 à 12h30 Discussion





12h30 à 13h30 Dîner





13h30 | Séance IV : Faire les corps autrement, un vêtement à la fois



13h30 à 14h | Miranda Smitheram (PhD), Design and Computation Arts & co-directrice Textile and Materiality Research Cluster, Concordia University.

Liminal Bodies, Boundaried Spaces



14h à 14h30 | Jessica Ragazzini, doctorante et chargée de cours, Université du Québec en Outaouais, Université Paris Nanterre.

Revêtir la prothèse pour restructurer le corps





14h30-15h Pause café





15h à 15h30 | Performance de Nathalie Vanderveken, artiste en arts visuels et doctorante en études et pratiques des arts, Université du Québec à Montréal

Inside Out



15h30 à 16h | Discussion & mot de la fin





16h30 Départ pour la visite ….





16h30 | Visite (à pied !) de l’œuvre publique de l’artiste Maria Ezcurra (PhD, artiste et enseignante, McGill & Concordia) dans le cadre de Cuisine ta ville de l’ATSA.