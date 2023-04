Prix Jeune Audiberti : 4e édition

Le Prix Jeune Audiberti est un prix littéraire qui récompense le texte d'une écrivaine ou d'un écrivain de moins de 26 ans sur le thème "Ecrivez musclé, écrivez avec vos poings", ainsi que le conseillait Jacques Audiberti au jeune Claude Nougaro.

Il récompense un texte bref (prose, poésie, théâtre, etc.) original et inédit. Le texte primé recevra un prix d'un montant de 500 euros et sera publié.

Voir pour les lauréats et les détails du concours sur : https://prixjeuneaudiberti.com/

Ce prix vise à encourager l'écriture et à soutenir des écrivains en devenir.

Nelly Labère (MCF Université Bordeaux Montaigne) pour l'Association des Amis de Jacques Audiberti