Séminaire "Recycler les mots" 2.4 (Séminaire de doctorant.e.s, Sorbonne Nouvelle et en ligne)

Le Jeudi 20 avril, de 17h à 19h à la Maison de la Recherche (4, rue des irlandais, 75005 Paris),

nous aurons le plaisir d’accueillir Junming Wang, doctorante à la Sorbonne Nouvelle :

Junming Wang, «Trois changements émergés dans le voyage du terme “déconstruction” de Jacques Derrida de la France à la Chine »



Le terme « déconstruction » de Jacques Derrida est probablement l’un des plus connus dans le monde intellectuel du XXe siècle. Inspiré du concept de « destruktion » de Heidegger, ce mot, rarement utilisé en français à l’origine, a été « recyclé » et utilisé par Derrida pour traduire le mot « destruktion » et lui donner de nouvelles connotations. Ce terme a vu le jour dans les années 1960 et a été traduit en Chine une vingtaine d’années plus tard. Cependant, il convient de souligner que trois changements sont intervenus au cours de son voyage de la France à la Chine.



Nous pouvons les résumer comme « changements géographiques », « changements interdisciplinaires » et « évolution dans la traduction et la compréhension des chercheurs chinois ». Pour le premier changement, il nous faut savoir que le terme « déconstruction » n’a pas voyagé directement de la France à la Chine au début, mais par l’intermédiaire des États-Unis, où le terme de Derrida ont risqué, dans une certaine mesure, d’être « dé-francisé » par ce dernier. Ensuite, la « déconstruction », terme d’origine philosophique, a été introduit par les intellectuels américains dans le domaine littéraire, notamment dans la critique littéraire, ce qui a directement influencé la traduction et la réception de ce mot en Chine, entrainant un certain nombre de phénomènes particuliers et de malentendus. Aujourd’hui, la « déconstruction » a passé presque 40 années en Chine. Au cours de ces 40 années, la traduction et la compréhension du mot « déconstruction » par les chercheurs chinois ont connu des changements importants.



Par conséquent, nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir à ces questions : Quel est le rôle du monde intellectuel américain dans la traduction et la réception de la Déconstruction en Chine? Pourquoi pas la France ? Comment les chercheurs et traducteurs chinois ont-ils traduit et interprété le terme « déconstruction » au cours des quarante dernières années ? Quelles sont les raisons de ce changement ? Quelle est la situation de ce terme en Chine aujourd’hui ? Comment les jeunes chercheurs l’utilisent-ils ? Toutes ces questions nous invitent à percer le mystère de son voyage en Chine, voire nous guident à être vigilants et à réfléchir à la traduction et à l’utilisation des termes et concepts qui nous entourent…

Il sera également possible d’assister à la séance à distance, au lien suivant : https://meet.google.com/dud-bbqp-mdb



Vous trouverez l'argumentaire et le programme du séminaire sur notre carnet Hypothèse : https://recycler.hypotheses.org/