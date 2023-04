Revue Fontenelle, n° 14/2022 : "L'auctorialité "fantôme" de Catherine Bernard" (dir. Claudine Poulouin)

Revue Fontenelle n° 14/2022

L'auctorialité « fantôme » de Catherine Bernard

sous la direction de Claudine Poulouin

Catherine Bernard aurait pu demeurer à Rouen dans la foi protestante ou fuir en Hollande. Elle ne l'a pas fait. Sûre de son talent, déterminée à vivre de sa plume, elle s’installe à Paris et connaît le succès comme romancière, conteuse et dramaturge. En 1730, Voltaire irrité que sa tragédie, Brutus, soit jugée inférieure à celle que Catherine Bernard avait fait représenter en 1690, insinue que Fontenelle y aurait mis la main. Ainsi l’œuvre de Catherine Bernard se trouvera-t-elle absorbée sous le nom de Fontenelle, et la réputation de l’autrice étouffée. Les études rassemblées dans la première partie de ce volume s’attachent à cerner cette auctorialité dérobée et à mettre en lumière la place originale qu’occupe Catherine Bernard dans le contexte littéraire de la fin du XVIIe siècle. La seconde partie du volume est consacrée aux Éloges des savants, à leur mort, qui constituent l’une des nouveautés les plus remarquables des volumes de l’Histoire de l’Académie royale des sciences. Leur publication commence avec le renouvellement de l’Académie, en 1699. Premier secrétaire perpétuel de l’Académie renouvelée, Fontenelle rédigea plus de 70 éloges sur une période de 40 années. Il renouvela le genre, modifia son objet et ses modalités d’écriture, imprimant sa marque d’une manière subtile mais manifeste. Les articles de cette seconde partie de ce numéro étudient l’ère Fontenelle de l’éloge académique en examinant ses différents moments, ses enjeux épistémologiques, institutionnels et littéraires, ainsi que ses variations et ses tensions.

Sommaire

PREMIÈRE PARTIE

C. Poulouin: Introduction

Edwige Keller-Rahbé : Une carrière d'autrice à l'épreuve du sceau de sa majesté : les privilèges d'impression de Catherine Bernard.



Monika Kulesza : L'autonomie d'Iris, l’autonomie de Calliope l’invincible. Réflexion sur Catherine Bernard.



Perry Gethner : Fontenelle et Catherine Bernard collaborateurs sur Laodamie ?



Françoise Gevrey : L’intéraction du romanesque et du merveilleux dans Inès de Cordoue.

Sophia Mehrbrey : La voix juvénile dans Féderic de Sicile.



Claudine Poulouin : Catherine Bernard, Fontenelle : la collaboration de deux "esprits fiers et indépendants".



SECONDE PARTIE - Éloges des savants morts à l’Académie : l’ère Fontenelle



S. Audidière, F. Pépin : Introduction

Sandra Bella : Les infiniment petits dans les Éloges de Fontenelle (1699 - 1737).

Christiane Demeulenaere-Douyère : Fontenelle et l’éloge de Pierre Ier de Russie : construction de la figure du prince-savant et plaidoyer pro domo.

Sophie Audidière : 'Des Vies, telles qu’on les aurait écrites, en rendant simplement justice’ : l’histoire des Académiciens morts dans les Éloges de Fontenelle, entre académisme et Lumières.

Claudine Poulouin : Fiction et vérité dans les Éloges de Fontenelle.

Mitia Rioux-Beaulne : Les registres de l’histoire et leurs usages : des parcours singuliers de savants à la trajectoire de l’esprit humain.

Susana Seguin : Fontenelle dans ses éloges.

Bibliographie

Les auteurs

Index des personnes citées