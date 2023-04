Corinne Blanchaud, Pierre-Henri Kleiber, Les revues de poésie à l’épreuve du monde contemporain

« Si vous retrouvez la signification du monde dans la plénitude d’une langue, l’emprise totalitaire ne pourra plus vous menacer », déclarait Julia Kristeva lors d’une soirée reprenant, en guise d’intitulé, la question posée par Hölderlin : « À quoi bon des poètes en temps de détresse ? », et organisée au Théâtre de la Colline le 7 novembre 2016 en commémoration des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

À l’automne 2016 également, un colloque réunissait à l’Institut d’études avancées de l’université de Cergy, des poètes, des universitaires et des revuistes autour d’une question analogue sur la poésie « en temps de détresse » : en quoi les revues publiant aujourd’hui de la poésie font-elles acte de résistance ? Cette question en appelait deux autres qui étaient à l’horizon de toutes les contributions : à quels territoires et à quelle légitimité la poésie peut-elle prétendre dans notre monde ? Une enquête en trois questions fut en outre menée auprès des intéressés autour des raisons, des conditions et des perspectives de la poésie en revue dans le monde actuel.

Cette entreprise qui visait à interroger les rapports entre la poésie et le contemporain à travers le support toujours actuel des revues, dessine au bout du compte les directions et les lignes de fuite d’une revue : le présent volume n’est ni un bilan, ni un morceau d’histoire littéraire, ni une synthèse ; il s’agit moins d’y circonscrire un territoire littéraire dont, pesants ou légers sur la balance de la renommée, œuvres et auteurs dessineraient les contours, que d’y sonder, à travers l’expérience de publications périodiques, la genèse et la fonction de la poésie à notre époque.

Avec le soutien des laboratoires AGORA (EA 7392) et LT2D (EA 7518) de CY Cergy Paris Université.

Table des matières…

Lire l'introduction…

Les auteurs…