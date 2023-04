Colloque en hommage à Bernard Pingaud (BnF, Paris)

À l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain Bernard Pingaud (1923-2020) et de l’entrée de ses archives à la Bibliothèque Nationale, un colloque se tiendra le 13 mai 2023, salle des conférences Richelieu (site Richelieu de la BnF), à partir de 9h30.



Auteur de douze romans, de recueils de nouvelles, récits et fragments, de plusieurs essais théoriques et critiques, Bernard Pingaud a également été un intellectuel militant, signataire du « Manifeste des 121 », co-initiateur de l’Union des Ecrivains en Mai 1968 et coauteur du rapport dit « Pingaud-Barreau » en faveur du prix unique du livre. Témoins et spécialistes de l’œuvre viendront éclairer ce riche parcours qui traverse le dernier demi-siècle. Divers documents audio et vidéo illustreront les interventions.

Programme

10 h - 10 h 15 : Allocution d’ouverture

Présidence des séances de la journée : Denis Pingaud

10 h 15 - 11 h 15 : Bernard Pingaud, intellectuel engagé : de la guerre d’Algérie à Mai 68

Les Temps Modernes et le « Manifeste des 121 »

Par Jean Lacoste

Le secrétaire des débats à l’Assemblée nationale

Par Claudine Daussy

Mai 68 et la création de l’Union des écrivains

Par Boris Gobille (enregistrement audiovisuel)

Pause

11 h 30 - 12 h 30 : Bernard Pingaud, militant au service du livre et de la culture

Témoignages sur les années socialistes

Par Jérôme Clément

Le rapport Pingaud-Barreau et la politique du livre

Par Vincent Martigny et Catherine Clément

Les actions menées à Uzès

Par François Garrigue

Le Centre chorégraphique du Havre

Par François et Guilène Raffinot

Les années au Caire

Par Michel Raimbaud

14 h - 15 h 30 : Bernard Pingaud, écrivain, critique et théoricien de la littérature

Table ronde sur la production, la critique et la théorie littéraires

Avec Dominique Rabaté, Alain Schaffner et Alexis Weinberg

Pause

15 h 45 - 16 h 45 : Bernard Pingaud, homme de revues et d’amitié

Bernard Pingaud, André Frénaud et la poésie

Projection d’un extrait du film Haineusement mon amour la poésie de Jacques Deschamps, présenté par Françoise Pingaud et Dominique Rabaté

Témoignages sur le cinéma et la relation avec Resnais

Par Pierre Samson

Les années L’Arc

Par Catherine Clément

Conclusion de la journée par Denis Pingaud

17 h -17 h 30 : Projection du film Qu’est-ce que la littérature ? de Pierre Samson

—



Informations pratiques (entrée libre avec réservation conseillée) à l’adresse suivante : https://www.bnf.fr/fr/agenda/bernard-pingaud…



Le comité d’organisation : Catherine Clément, Françoise Pingaud, Denis Pingaud, Dominique Rabaté, Alexis Weinberg



En partenariat avec la BnF et le CERILAC (Université Paris Cité).