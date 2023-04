"Temporalités alternatives. Uchronies, mondes parallèles et rétrofuturisme" (UQAM)

Alors que la solidité du réel s’effrite et que le temps apparaît de moins en moins linéaire, que le rapport au passé, au présent et au futur se fait incertain, l’imaginaire devient l’interface idéale pour l’appréhender, et les différentes formes de fiction et de représentation contemporaines lui offrent un support parfait.

Dans le cadre de ce colloque, il s’agira d’explorer trois formes de temporalités alternatives que sont les uchronies, les mondes parallèles et le rétrofuturisme, et de constater ce que leur étude comparée et parallèle peut révéler d’un rapport alternatif contemporain à la temporalité. Ces formes sont transdisciplinaires (études littéraires, histoire de l’art, philosophie, science politique) et transmédiatiques (romans, séries télé, films, œuvres hypermédiatiques, etc.) et, malgré leurs origines plus anciennes, continuent d’avoir une pertinence singulière.

Le colloque se déroulera à Montréal sur trois jours, le 17 mai au J-1450 (UQAM) et les 18 et 19 mai au PK-1140 (UQAM). Vous pourrez également y assister sur zoom : https://uqam.zoom.us/my/centrefigura. Pour consulter le programme et pour plus d'informations sur le projet : https://temporalites.uqam.ca/

Le colloque s'ouvrira le 17 mai par une conférence d'honneur d'Irène Langlet intitulée « Du "mal de l’avenir" aux "futurs de la nostalgie". Les émotions des temporalités alternatives ». Il sera aussi accompagné d'une série de projections à la Cinémathèque québécoise, d'une exposition et d'une série d'épisodes de balado.

Comité d'organisation : Elaine Després, Jean-François Chassay, Gina Cortopassi, Antonio Dominguez Leiva, Hélène Machinal, Louis-Paul Willis

Partenaires institutionnels :