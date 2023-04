Humanités numériques et études sur l'Inquisition/Humanidades Digitais e Estudos Inquisitoriais (Lisbonne/en ligne)

Colloque de clôture du projet TraPrInq (Transcrever os processos da Inquisição portuguesa, 1536-1821)

Faculdade das Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa

22-23 juin 2023



Depuis janvier 2022, une équipe de paléographes et d'historiens a créé sur la plateforme de paléographie numérique Transkribus un modèle générique de reconnaissance d'écriture (HTR) permettant d'entreprendre désormais la transcription automatique des procès de l'Inquisition portugaise conservés aux Archives nationales du Portugal (Torre do Tombo, Lisbonne), au nombre de plus de 40 000.

Les communications, en portugais et en anglais, porteront à la fois sur divers aspects historiques des travaux menés sur le corpus choisi, sur les usages du modèle hors de ce corpus, ainsi que sur des travaux concernant d'autres objets d'enquête.



La journée du 22 sera en format hybride et nécessite l'inscription en ligne.



Communications (heure de Lisbonne):



9h45 Günter Mühlberger – Transkribus. AI assisted document processing.



10h15 Hervé Baudry – Portuguese Handwriting 16th-19th c.: um modelo de HTR para a transcrição automática de manuscritos.



11h00 Susana Tavares Porto – Primeiras letras: limites e possibilidades do modelo de HTR Portuguese Handwriting 16th-19th c. na transcrição de manuscritos portugueses dos séculos XVI a XIX.



11h20 Lúcia Xavier – What Transkribus united no one can put asunder.



11h40 Mário Soares Fatela – Utilizações do modelo de HTR Portuguese Handwriting 16th-19th c. TraPrInq além do seu objeto.



12h00 Ana Sofia Ribeiro, Renata Vieira e Gonçalo Albuquerque – Monsoon: Digital comprehension of the Hispanic Estado da Índia (1580-1640).



14h30 Carla Vieira – TraPrInq em diáspora: testando o uso do modelo de HTR Portuguese Handwriting 16th-19th c. na transcrição de registos das comunidades judaico-portuguesas.



14h50 Luís Henrique Menezes Fernandes – As edições primitivas da Bíblia Almeida como patrimônio da língua portuguesa: do processo inquisitorial à sua revitalização digital.



15h10 Margarida Dias da Silva – The automatic transcription of parish records.



15h30 Monique Lima – Escravos e senhores nos documentos da Inquisição portuguesa: proposta de um catálogo.



16h30 Marize Helena de Campos – O processo inquisitorial de Guiomar do Campo (1561-2).



16h50 Leonor Dias Garcia, Natalia Casagrande Salvador – Os documentos híbridos e o HTR: os (pre)impressos nos processos inquisitoriais.



17h10 Suzana Maria de Sousa Santos Severs – Experiências no âmbito das pesquisas de graduação.