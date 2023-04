Louis Hébert

Introduction à l'analyse des textes littéraires

Paris, Classiques Garnier, coll. "Dictionnaires et synthèses", 2023

Le livre présente une cinquantaine d’aspects et d’approches du texte littéraire, connus ou moins connus : narratologie, personnage, action, études culturelles, analyse par ordinateur, norme et écart, etc. Le livre – sans équivalent – constitue certes une synthèse mais également une somme de propositions nouvelles.

Fabula vous invite à découvrir la table des matières...