Ludovic Ibarrondo & Jürgen Erfurt (dir.), Hétérogénéité linguistique. Questions de méthodologie, outils d’analyse et contextualisation 

Sous le titre Hétérogénéité linguistique : questions de méthodologie, outils d’analyses et contextualisation / Linguistic heterogeneity : questions of methodology, analysis tools and contextualization, le présent ouvrage rassemble onze études en anglais et en français. Le dénominateur commun de ces études est, d’une part, qu’elles s’attachent à documenter différents aspects et manifestations de l’hétérogénéité linguistique, et d’autre part, qu’elles se sont fixées pour objectif de discuter des méthodes de recherche, et des choix méthodologiques qui ont été retenus pour à la fois travailler sur le sujet de l’hétérogénéité linguistique, mais également dans des conditions d’hétérogénéité linguistique.



L’objectif principal de ce volume est de rassembler les expériences d’un grand nombre de projets de doctorat et de post-doctorat en cours ou récemment achevés dans des contextes de plurilinguisme et d’hétérogénéité, en mettant l’accent en particulier sur la dimension méthodologique de ces recherches.



Les études présentées dans ce volume couvrent des terrains de recherche situés – par ordre alphabétique – en Allemagne, au Cap-Vert, en Côte d’Ivoire, en France et dans son département d’Outre-mer La Réunion, au Luxembourg et à Malte –, c’est-à-dire dans des pays et des espaces géopolitiques, dans lesquels le plurilinguisme et la migration sont largement répandus, encore à l’origine de conflits linguistiques, et demeurent donc des thèmes centraux de leurs politiques linguistiques et éducatives respectives. Le pluri-/multilinguisme et l’hétérogénéité linguistique dans les institutions, telles que l’école et l’université, mais aussi au sein et entre les communautés de la diaspora et les sociétés majoritaires dans ces pays, constituent donc un autre élément de liaison entre les différentes études de cas. La question centrale demeure toutefois de savoir comment concevoir la recherche linguistique sur ces terrains. Il ne s’agit donc pas moins que de la question des méthodes de recherche.





Table des matières / Table of content



Introduction

Ludovic IBARRONDO & Jürgen ERFURT



Part I: Designing qualitative research



The unit of analysis in bilingual classroom research

Antoinette CAMILLERI



On role plurality and collaboration

Mona STIERWALD



Part II : postures des chercheur.e.s et considérations éthiques



Ethnographer as learner, ethnographer as teacher: the potentials and pitfalls of praxis in the field

Anastasia BADDER



Aléas d’une recherche sociolinguistique en contexte transcolonial. Processus rhizomatique et posture du chercheur

Pascale DUBOIS-PRAX



Le statut de chercheur (natif) comme entrave ? Les défis d’une recherche de terrain

Atobé KOUADIO



Dynamic encounters in sociolinguistic enquiry: meeting participants, reflexivity and anonymity

Bernardino TAVARES



Dispositifs de recherche interventionnistes en didactique des langues et des cultures : réflexion éthique et scientifique autour de la posture du chercheur

Julia PUTSCHE



Le paradoxe dans le discours des participants plurilingues : un défi d’analyse des données empiriques

Yan-Zhen CHEN



Part III: annotations, transcriptions and tools: de la cueillette des données à leur analyse



Les enjeux de la transcription dans l’étude du plurilinguisme des Congolais·e·s en Lorraine

Peter REIMER



Recording others

Constanze TRESS



De la transcription à l’analyse des processus d’écriture interactive et plurilingue

Mona STIERWALD



Autrices et auteurs

Index