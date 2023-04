Pascale Amiot, Bénédicte Meillon & Davide Vago (dir.), Biodiversité, enjeux écopoétiques

Le questioni ecologiche hanno occupato a lungo un posto modesto nelle Scienze umane e nella Letteratura francese, ma fortunatamente il XX secolo si è visto caratterizzato da un interesse nuovo per le tematiche legate alla natura. L'urgenza climatica, l'accumulo di rifiuti, il deturpamento di paesaggi a lungo ritenuti immutabili, l'esaurimento delle risorse, l'erosione della biodiversità e, ora, il Covid 19 sono tutti temi interconnessi, sui quali si focalizza sempre più anche la letteratura che offre un fertile terreno di dialogo con altre discipline. Questo volume nasce da queste urgenze e prova a rispondere prendendo come parametro di analisi il concetto di biodiversità che, indagato attraverso la letteratura, porta a uno studio sulla diversità dei generi, dei modi e delle correnti letterarie al servizio della diversità dei viventi; sullo statuto del testo letterario come luogo di manifestazione di altri punti di vista sul mondo (in particolare quelli degli animali); sugli arrangiamenti enunciativi, narrativi, retorici e poetici volti ad esprimere la biodiversità, la sua polifonia e i “paesaggi sonori” (Murray Schafer) in cui è incastonata; sulla “biofonia” (Bernie Krause) o sulla biosemiotica (Wendy Wheeler, Timo Maran) che si esprimono all'interno di un ambiente.

Table des matières

Pascale Amiot, Bénédicte Meillon, Davide Vago

Introduction .............................................................................................................. 5

Daniel Andrew Finch-Race

Biodiversité et services écosystémiques dans L’Éducation

sentimentale de Flaubert ........................................................................................ 19

Pascale Amiot

Écopoétique de la biodiversité dans la poésie de Seamus Heaney :

vers une écopoéthique du vivant ............................................................................ 43

Alain Romestaing

Biodiversité de l’univers gionien .......................................................................... 65

Marinella Termite

L’insoupçonnable « biodiversel » de Tanguy Viel ......................................... 83

Claire Cazajous-Augé

Préserver la biodiversité du marais et des lagunes dans Where the

Crawdads Sing, de Delia Owens .......................................................................... 97

Bénédicte Meillon

Réalisme liminal et échos poétiques de la biodiversité sylvestre

dans Enfance d’un chaman, d’Anne Sibran ..................................................... 117

Pascale Amiot

Tisser les forêts d’Équateur et d’Europe

Un entretien avec Anne Sibran ......................................................................... 155

Jacques Tassin

La biodiversité est une écriture .......................................................................... 167

Résumés et présentations des contributeurs ........................................................ 179