De la perméabilité des frontières: penser la fluidité contemporaine

Aix-Marseille Université, Site Saint-Charles, Batiment Turbulence salle 14-004

20 avril 2023

À l’occasion de sa prochaine journée d’étude, le collectif vise à explorer la manière dont le concept de fluidité s’installe dans les sociétés modernes et constitue un outil d’analyse du contemporain. La fluidité caractérise notre époque marquée par le décloisonnement : transferts culturels et linguistiques, théorie du genre et « genderfluid », flux d’informations, réseaux sociaux et télescopage du privé et du public… Cette dynamique se reproduit dans les arts par une tendance accrue à l’interdisciplinarité, un essor de l’intermédialité. Ces diverses « contaminations » du champ artistique contemporain peuvent être les reflets d’une réalité qui tend à se reconfigurer harmonieusement au-delà de la biunivocité. ans un monde où les frontières géographiques et culturelles sont de plus en plus perméables, comme conséquence des flux migratoires multiples et de la globalisation, c’est aussi l’identité même qui est mise en question en tant qu’unité. Participant de la restructuration d’une multitude de caractères et d’expressions, la notion de fluidité appliquée au contemporain traduit ainsi un nouveau mode d’appropriation des frontières. En effet, les frontières, devenues poreuses, sont le lieu où penser ces multiples dissolutions. Mieux que d’observer un simple « dépassement » des frontières, nous voudrions réserver cette journée d’étude à une réflexion sur ce mouvement fluide – son rythme, son endurance, sa continuité – qui redessine la carte des frontières géographiques, sociales, politiques, linguistiques, symboliques et artistiques.

Programme

8h45 Accueil des participants



9h Ouverture par les membres du collectif



Contamination du mythe et transformation de l’archétype sur la scène contemporaine

Modération: Clélia Paola di Pasquale



9h30 La cité des mythes, rêve politique urbain - Gianpiero Alighiero BORGIA, metteur en scène et directeur artistique (Teatro dei Borgia)



10h Médée-Matériau, la voix anthropologique, un matériau fluide - Matéo MAVROMATIS, Aix-Marseille Université



10h30 De Phèdre à Phèdre ! et de Giselle à Giselle. La porosité entre la page et le plateau dans la scène-monde de François Gremaud - Maritza Beatriz GARCĺA RODRĺGUEZ, École Nationale Supérieure de Lyon



11h-11h15 Pause café



Flux et reflux. Porosités silencieuses et résonantes

Modération : Santa Vanessa Cavallari



11h30 La poésie transfrontalière de James Joyce : le cas du recueil Pomes Penyeach - Pierre TROULLIER, Aix-Marseille Université



12h À partir de L'Éclisse : usure des frontières chez Antonioni - Alix STÉPHAN, University College Dublin



12h30-14h30 Pause déjeuner



Des frontières comme lieux d’ancrage : errance, marge et discontinuité utopique

Modération: Adélie Huguenin



14h45 Frontière, utopie et parodie dans Shrek - Lisa SCHWENCKE, Aix-Marseille Université / Université de Montréal



15h15 Les lieux d’installation à la rue, flux et marges - Claude PAWLIK, Université Paris-Cité



15h45 Composition, condensation, superposition, l’expérience hétérotopique et hétérochronique comme déploiement de l’espace-habité - Olivia DE GRAEF, Aix-Marseille Université



16h15-16h30 Discussion et clôture de la journée