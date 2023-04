Le Travail de la voix. Une causerie de Julia Gros de Gasquet (Saint-Aignan)

Le Travail de la voix. Une causerie de Julia Gros de Gasquet

14 avril 2023

Le Clos des Bernardines, Saint-Aignan 41110

Donner sa voix », « chaque voix compte ! », « avoir une voix », autant de manières d’évoquer des données de notre expérience quotidienne et contemporaine en usant de l’image métonymique de la voix. Mais qu’est-ce que la voix ? La voix (phônê) est ce qui caractérise les êtres animés chez Aristote. Ils naissent avec cette capacité et propension à émettre dessons, qui s’organisent en langage (logos), lui-même capable de produire des discours. Que nous font entendre ces voix ? Que disent-elles du travail qui les a construites ? Quels effetsvisent-elles ? De la voix au discours qu’il soit parlé ou chanté, il y a une infinité d’opérations, d’apprentissages etd’appropriations. Notre causerie cherchera à saisir quelques-uns de ces phénomènes, en cherchant notamment à replacer l’importance du travail de la voix dans celui du corps éloquentdepuis le XVIIe. Chemin faisant, nous nous engagerons dans une promenade au jardin des voix, à l’écoute de quelques grandes signatures vocales de l’histoire française, de Sarah Bernhardt à Gérard Philipe, d’Apollinaire à André Malraux, sans oublier les voix d’aujourd’hui, celle de la chanteuse lyrique Sabine Devieilhe, par exemple.



Comédienne et professeur d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, Julia Gros de Gasquet a consacré de nombreuses études à la pratique et à la théorie de l’acteur ainsi qu’à l’histoire des émotions.