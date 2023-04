"L'effet tautologique". Avec Guillaume Artous-Bouvet (séminaire "L'écriture de la pensée", B. Clément, F. Noudelmann, en ligne)

La prochaine séance du sémianire se tiendra

le vendredi 14 avril prochain, de 14:00 à 16:00

(et non 15:00 - 17:00 comme d'habitude)



Elle sera cette fois encore exclusivement en visioconférence, et à un horaire qui est donc légèrement différent de ce qu'il est d'habitude.



Pour assister à cette séance, il vous suffira d'activer le lien suivant:

https://nyu.zoom.us/j/96024482273



Nous sommes heureux, François Noudelamnn et moi-même et moi, de recevoir ce vendredi Guillaume ARTOUS-BOUVET, poète, critique littéraire et théoricien inquiet de toutes ces activités d'écriture. Il a choisi de nous entretenir cette fois-ci de

"L'effet tautologique"

"Mon intervention, nous dit-il, posera l'hypothèse que la tautologie est la figure cardinale du poème: le poème, sous la loi de la tautologie, dit ce qu'il dit, ce qui ne l'empêche pas, selon une formule souvent citée, de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit. J'appelle ainsi l'effet tautologique le lieu d'une joie : celle de la puissance affirmative d'une langue qui se risque dans le monde en se prenant elle-même pour enjeu - plutôt que pour objet."





Guillaume Artous-Bouvet est poète et critique littéraire. Il enseigne les lettres en classes préparatoires aux grandes écoles, à Lyon.

Il dirige, aux éditions Rumeurs, une collection d’essais consacrée à la poésie, intitulée « Raisons poétiques ».

Principales publications :

– essais : L’Exception littéraire (Belin, 2012) ; L’Hermétique du sujet (Hermann, 2015) ; Inventio (Hermann, 2019) ; Derrida, le poème (Hermann, 2022).

– poésie : Prose Lancelot (La rumeur libre, 2020) ; Tantris (Tituli, 2021) ; Glacis (La rumeur libre, 2021) ; Vitré (Monologue, 2022).