Alain Rabatel, La construction textuelle du point de vue. De la narratologie à la linguistique, tome 2 (rééd.)

Sous le titre général de De la narratologie à la linguistique, l’auteur réédite ses trois premières études (1997-2004) sur le point de vue :



Tome I, Une histoire du point de vue,



Tome II, La Construction textuelle du point de vue,



Tome III, Argumenter en racontant.



Deuxième tome de la série, La Construction textuelle du point de vue part de l’analyse énonciative des perceptions pour mettre de l’ordre dans la compréhension du phénomène de point de vue qui se substitue à la notion de focalisation. Alors que la tradition héritée de Gérard Genette pense les focalisations à partir du « foyer » (Qui sait ? Qui perçoit ?), l’auteur renverse la problématique en recherchant les traces de l’énonciateur du PDV dans les marques et les modalisations qui affleurent dans la construction de l’objet-de-discours.

Cette conception nouvelle du PDV abandonne la tripartition des focalisations (« zéro », « interne », « externe ») et rompt avec l’approche fixiste du narrateur omniscient comme avec celle de la restriction de champ généralisée au personnage, dans le même temps qu’est évacué le mythe d’un focalisateur externe objectif et impartial. L’analyse de nombreux exemples empruntés à des contextes narratifs en troisième personne met en évidence l’existence de PDV déconnectés de l’ancrage déictique je-ici-maintenant, ainsi que la dimension subjective et cognitive des perceptions et les relations dialogiques ou polyphoniques entre PDV du narrateur et PDV médiatisés de personnages ou de sources collectives ou anonymes. Il en résulte autant d’effets de textes de nature argumentative et interprétative.

L'ouvrage comprend un substantiel avant-propos qui fait le point sur les articulations théoriques entre les trois ouvrages réédités et sur les évolutions ultérieures de ses théorisations, depuis Homo narrans. Pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit (Lambert-Lucas, 2008/2020), Pour une lecture linguistique et critique des médias. Empathie, éthique, point(s) de vue (Lambert-Lucas 2017) et La Confrontation des points de vue dans la dynamique figurale des discours (Lambert-Lucas, 2021).

Ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, Alain Rabatel est professeur émérite de sciences du langage à l’Université Claude-Bernard Lyon 1 INSPE, membre du laboratoire ICAR (UMR CNRS 5191, Université Lumière Lyon 2 et ENS de Lyon). Spécialiste reconnu de la problématique du point de vue, ses publications se signalent par l’analyse des formes et des effets qui en découlent, mettant la linguistique au service des études littéraires.