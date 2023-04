Verzeichnis einiger Verluste. Atelier de relecture d'une traduction en cours. Avec Lucie Lamy et Judith Schalansky (Nantes)

Le 14 avril 2023, Lucie Lamy, présente sa traduction en cours de Verzeichnis einiger Verluste, de Judith Schalansky, publié en 2018 en Allemagne (An Inventory of Losses, paru en 2020 chez MacLehose Press), à paraître à la rentrée 2023 en France, chez Ypsilon Editeur. Aux côtés de Judith Schalansky, elle anime un atelier d'une journée autour de sa traduction.



Cet atelier réunit des masterant.e.s et doctorant.e.s d'études germaniques de l'ENS Ulm, de Sorbonne Université et de Nantes Université formant une petite équipe de relectrices et relecteurs de la traduction. Ils auront ainsi l'occasion de discuter tout au long de la journée du 14 avril avec la traductrice française (Lucie Lamy) et l'autrice allemande et de travailler de manière collective sur un manuscrit en cours.

En concertation avec la traductrice et l'autrice, les organisatrices de l'atelier ont attribué à chaque participant.e un chapitre et le dernier jet de la traduction française à étudier. Chacun.e présentera ses pistes de réflexions et échangera avec l'autrice et la traductrice sur le chapitre attribué.



L'atelier s'inscrit dans le cycle de séminaires "Chercheurs traducteurs / Chercheuses traductrices" (dir. Karine Durin et Werner Wögerbauer) de l'UR CRINI



Langues de travail: le français pour les conférences introductives, majoritairement l'allemand pour la partie atelier.

Organisation :

Mandana Covindassamy (ENS - PSL, UMR Pays Germaniques)

Agathe Mareuge (Faculté des Lettres - Sorbonne Université, UR REIGENN)

Bénédicte Terrisse (FLCE - Nantes Université, UR CRINI).

—

Programme :

9h : accueil (Karine Durin, directrice de l'UR CRINI)

9h30-10h30 : Lucie Lamy, avec Judith Schalansky, traduire Verzeichnis einiger Verluste

10h30-11h : Introduction (Mandana Covindassamy, Agathe Mareuge, Bénédicte Terrisse)

11h : Atelier de relecture des chapitres:

11h00-12h30 : Vorwort (Thelma Dassesse) / Kinaus Selenografien (Leo Pinke)



Pause - Déjeuner



13h30-15h00 : Kaspischer Tiger (Paul Osthoff) / Guerickes Einhorn (Caroline Proust)

Pause

15h30-16h15 : Hafen von Greifswald (Camille Pierrat)

16h15-17h45 : Sapphos Lieder (Charlotte Anke) / Der Knabe in Blau (Solange Lucas)

17h45-18h00 : Conclusion

Contact: benedicte.terrisse@univ-nantes.fr