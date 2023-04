Florence Pellegrini & Daniela Tononi (dir.), Génétique textuelle : approches croisées et études de cas

Le présent ouvrage est pour partie issu du colloque franco-italien Critique génétique : théories, méthodes, corpus, qui s’est tenu à l’Université de Palerme en avril 2016 et qui a inauguré le projet de recherche Génétique textuelle et système chaotique. Pour une nouvelle approche du processus d’écriture (2015-2020), financé par le Ministère italien de l’Université et de la Recherche (MIUR) et cordonné par Daniela Tononi, Université de Palerme (Italie), en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne et l’Université de São Paulo (Brésil). Le projet se proposait d’analyser les avant-textes de romans français écrits entre 1850 et 1960 et d’observer tant les survivances du modèle romanesque traditionnel d’inspiration balzacienne que les transformations, évolutions, transgressions qui l’affectent. Le projet s’inspire de la théorie des systèmes dynamiques non linéaires, dans laquelle déterminisme et imprévisibilité jouent à parts égales, et qui permet de reconfigurer le rapport entre programmation du processus d’écriture et trouvailles aléatoires.

Les rencontres palermitaines ont réuni des universitaires et de jeunes chercheurs italiens et français qui, par la variété des corpus interrogés et la complémentarité des approches, ont démontré la persistance du pouvoir de fascination des brouillons d’écrivains et le dynamisme des études de genèse.

L’intérêt de l’ouvrage est double : il s’agit d’une part de confronter, sur des œuvres diverses, les acquis de la critique génétique telle qu’elle s’est développée et enrichie particulièrement en France depuis sa fondation d’obédience structuraliste et à distance des analyses issues de la tradition philologique italienne dans le fil de la « critique des variantes ». D’autre part, les différents articles offrent, à côté de corpus manuscrits déjà bien étudiés tels que Flaubert et Proust, des investigations sur des auteurs qui ne sont que rarement analysés dans le cadre d’études de genèse, qu’il s’agisse de Butor — dont on présente ici des manuscrits inédits — Némirovsky, Malraux ou Pavese.

La partie « Théorisations » est un rappel historique, qui revient sur les relations entre critique génétique et son illustre prédécesseuse italienne, la « critique des variantes », issue de la tradition philologique d’une part, critique génétique et poétique d’autre part.

La deuxième partie du volume, « Rencontres disciplinaires », insiste sur la productivité d’approches théoriques croisées et fait se rencontrer génétique et morpho-dynamique, génétique et narratologie, génétique et didactique.

La dernière partie, « Études de cas » s’intéresse au laboratoire des œuvres de Flaubert, Malraux, Némirovski ou encore Pavese, signe que la critique génétique reste une approche fertile pour l’exploration de nouveaux corpus.