Frédéric Serve, L'ADN du récit

Mon travail personnel dans le milieu du cinéma m'a confronté à la nécessité de participer à la réécriture des scénarios sur lequel je travaillais comme co-scénariste. Une telle réécriture demande avant tout de comprendre le projet en question, c'est-à-dire son fonctionnement interne, intime.Par suite, le travail de réflexion sur le fonctionnement d'un récit est devenu un objectif naturel, d'abord intellectuel, puis davantage tourné vers la pratique. C'est ce travail de compréhension du fonctionnement narratif que j'ai amplifié et augmenté au fil des années.Cet essai approche de la façon la plus pragmatique possible l'analyse du récit dramatique selon un modèle de pensée : le modèle de la molécule d'ADN.L'intérêt de se fixer un tel modèle est d'ouvrir la réflexion. Il permet de mettre à bas des obstacles liés à l'habitude. Il permet aussi de sortir d'un raisonnement qui suivrait un modèle unique et, peut-être de se débarrasser des « obstacles épistémologiques », en devenant une proposition complétant celles d'autres théoriciens sans les concurrencer.Né en 1972, Frédéric Serve a suivi des études universitaires de cinéma à l'université Paris 1, ainsi que des études d'histoires de l'art à l'université de Tours. Il rentre par la suite à l'école nationale supérieure Louis-Lumière. Après une carrière comme premier assistant opérateur, il devient chef opérateur de longs métrages et de documentaires dès 2008.En parallèle, il fonde la société de production Qualia films avec Grégoire Jean-Baptiste, Benjamin de Lajarte et Selim Azzazi. Depuis 2003, ils ont produit ou coproduit une quinzaine de films.Il intègre l'AFC (Association Française des directrices et directeurs de la photographie Cinématographique) en 2016. C'est avant tout de son expérience de chef opérateur que lui viennent la grande majorité de ses compétences professionnelles et sa pratique du récit, notamment par l'accompagnement des auteurs.