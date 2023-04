"Mettre en jeu les relations au fleuve : éprouver, dire, rêver". Session 1 : Processus de création interdisciplinaires (Nice)

"Mettre en jeu les relations au fleuve : éprouver, dire, rêver". Session 1 : Processus de création interdisciplinaires

25-26 avril 2023, MSHS Sud-Est - Nice

Argument



À partir de l’étude de nos relations, imaginaires et réelles, aux fleuves et aux rivières, il s’agit de comprendre comment, par la voie du sensible, des émotions, du symbolique, le spectacle vivant peut contribuer à faire évoluer en profondeur les représentations et ce faisant agir sur nos manières de penser et d’interagir avec les cours d’eau. Interroger l’idée que l’homme se fait des cours d’eau (et plus largement de la nature) nécessite de croiser et de décloisonner les champs disciplinaires (physique, géographie, droit, anthropologie, études théâtrales, performances) afin non seulement d’enrichir les savoirs mais aussi de les associer au service d’un objectif commun : éveiller les consciences et activer des désirs de transitions écologiques et sociales.



Lors de ces journées, nous analyserons comment s’opère la fabrication des nouveaux récits du fleuve sur la base de quatre expérimentations interdisciplinaires pionnières : Ce que nous dit l’eau - rituel d’attachement, création in situ de Floriane Facchini & Cie, Les Filles du Saint-Laurent de Rébecca Déraspe, et Annick Lebfèvre, La Conquête du Béluga épopée géopolitique de Maryse Goudreau et la création d’un carnet géopoétique en forme de monologue théâtral par Kateri Lemmens et Camille Deslauriers (UQAR, Rimouski) dans le cadre de l’Expédition bleue.





Programme



Mardi 25 avril - Salle de conférence 031 – MSHS Sud-Est, 25 avenue François Mitterrand – Nice



8h30 – 9h Mot d’accueil



9h – 9h30 Comprendre le passé d'une rivière pour mieux prédire ses humeurs, Pierre Brigode (hydrologue, Université Côte d'Azur, INRAE)



9h30 – 13h Dans le sillage de “L’Expédition bleue” : écrire des cartes postales poétiques s’inspirant du lit du Paillon



Atelier d’écriture (ouvert sur inscription, dans la limite des places disponibles), Camille Deslauriers, Tina Laphengphratheng et Erika Arsenault, (chercheuses et autrices, Université du Québec à Rimouski), précédé d’une rencontre avec Cyril Bruzzone (technicien rivière – secteur EST, SMIAGE Maralpin)



Le lit du Paillon étant un espace non aménagé, merci de veiller à avoir des chaussures fermées et montantes, adaptées au terrain (galets, sédiments, végétation).



13h - Déjeuner



14h30 – 15h30 “L'Expédition Bleue” : entre souci, art et science, Camille Deslauriers, Kateri Lemmens, Erika Arsenault, Tina Laphengphratheng, (chercheuses et autrices, Université du Québec à Rimouski) et Anne-Marie Asselin (biologiste, fondatrice de l’Organisation Bleue)



15h30 – 16h La Roya, fonctionnement hydro-sédimentaire d'un torrent de montagne méditerranéen et enjeux de gestion du bassin versant, Margot Chapuis (géographe physique, Université Côte d'Azur, CNRS)



16h – 16h30 La Nature nous observe, Maryse Goudreau (artiste, autrice, cinéaste et chercheuse indépendante, Escuminac - Québec)



17h Autour des “Filles du Saint-Laurent”



Restitution de travaux (scéniques, dramaturgiques et d’étude de mise en scène) suivi d'une table-ronde autour du texte écrit par Rébecca Déraspe, en collaboration avec Annick Lefebvre et de la mise en scène d’Alexia Bürger.



Avec Catherine Cyr (enseignante-chercheuse littérature et arts du spectacle, Université du Québec à Montréal), Brigitte Joinnault (enseignante-chercheuse en études théâtrales), Hanna Lasserre (dramaturge, metteuse en scène, chercheuse en études théâtrales) et des étudiants de Licence 3 Arts du Spectacle – théâtre et des Masters Arts et Lettres (Université Côte d’Azur)





Mercredi 26 avril - Salle de conférence 031 – MSHS Sud-Est, 25 avenue François Mitterrand – Nice



9h – 13h Carnet collectif et ramassage de berges dirigé dans le lit du Paillon à partir de “L'Expédition Bleue”



Atelier d’écriture (ouvert sur inscription, dans la limite des places disponibles), Camille Deslauriers, Kateri Lemmens, Erika Arsenault, Tina Laphengphratheng, (chercheuses et autrices, Université du Québec à Rimouski), et Anne-Marie Asselin (biologiste, fondatrice de l’Organisation Bleue)



Le lit du Paillon étant un espace non aménagé, merci de veiller à avoir des chaussures fermées et montantes, adaptées au terrain (galets, sédiments, végétation).



13h Déjeuner



14h30 – 15h “Vues du fleuve” : tout cela que je nomme et qui ne disparaît pas, Catherine Cyr (professeure littérature et arts du spectacles, Université du Québec à Montréal)



15h – 15h30 L'Anthropologie de l’eau, Toufik Faïfta (anthropologue, Université Côte d’Azur)



15h30 Pause



16h – 16h30 “Les Rencontres aquatiques”: une expérimentation art et science, Maria Da Silva et Nicolas Dutour (metteure en scène et artiste-paysagiste, Manufacture, Haute école des arts de la scène, Lausanne – HES-SO)



16h30 – 17h Déguster la rivière/Boire le territoire, Floriane Facchini (auteure et metteuse en scène, Suisse, France, Italie)



17h00 Restitution des ateliers d’écriture