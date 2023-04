Sang sensible : couleur, fluide et fonction vitale dans la littérature et les arts, XIXe – XXIe s. (MSH Bourgogne, Dijon)

Programme



9h : Accueil



9h45 - 11h15 : « Du sang entre les lignes ». Modératrice : Vanessa Besand



9h45 - 10h05 : Maël BAUSSAND (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : « Sang des femmes et romance vampirique »

10h10 - 10h30 : Manon RAFFARD (Université de Bourgogne) : « Sang et Encens : penser la chair et le sacré dans la culture décadente (1857-1914) »

10h35 - 10h55 : Élise TOURTE (Université de Strasbourg) : « Elles rêvent quand elles saignent : figures du sang menstruel chez quelques poétesses francophones contemporaines »



11h - 11h30 : Discussion et pause



11h30 - 13h : « Tabous du sang : entre occultation et exhibition (BD, littérature, cinéma) ». Modératrice : Irène Le Roy Ladurie



11h30 - 11h50 : David PINHO BARROS (Université de Porto) : « Alix en rouge : portrait d’un sang caché »



11h55 - 12h15 : Marie ENRIQUEZ (Université d’Angers) : « L'Île au trésor, une aventure jalonnée de sang : représentations de cet élément symbolique dans les adaptations en bande dessinée du roman »



12h20 - 12h40 : Fabien DEMANGEOT (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) : « Écoulement pornographique : le sang dans le torture porn extrême »



12h45 - 13h : Discussion





14h - 15h : « Contaminations, circulations et visualisations sanguines (littérature, cinéma, photographie) ». Modératrice : Maël Baussand

14h - 14h20 : Lorenzo RUZZENE (Sorbonne Université) : « “There is something in my blood and it’s trying to kill me” : microscopies sanguines dans les productions artistiques d’Hervé Guibert et de Derek Jarman »



14h25 - 14h45 : Guillaume GOMOT (Université de Haute-Alsace) : « “Je n’ai plus que du sang pour votre nourriture ” : les puissances de la cruauté dans La Reine Margot et Entretien avec un vampire »

14h45 - 15h : Discussion





15h - 15h45 : Conférence plénière : Hervé AUBRON (critique aux Cahiers du cinéma et sélectionneur à la Quinzaine des cinéastes, ancien rédacteur en chef du Magazine littéraire) : « La figure transfusée chez Brian De Palma, entre hémorragie et entaille »



15h45 - 16h15 : Discussion et pause



16h15 - 18h30 : Projection de The Addiction (Abel Ferrara, 1995) et débat



16h15 - 16h30 : Présentation du film par Philippe MENTH (président de l’association Cinécyclo) et Tanguy RENOUD-LYAT (chargé de mission à Cinécyclo)

16h30 - 18h : Projection du film The Addiction d’Abel Ferrara (1995)

18h - 18h30 : Débat autour du film animé par Philippe MENTH et Tanguy RENOUD-LYAT





Pour suivre la journée en ligne via Teams, suivre ce lien