Presentazione del libro di Francesca Dainese À chacun sa cicatrice: Romain Gary, Georges Perec et Patrick Modiano (Vérone)

Dans le cadre du séminaire "L'Alphabet de la Shoah. Mémoire et narration" dirigé par Rosanna Gorris Camos,

présentation du livre de Francesca Dainese,

À chacun sa cicatrice : Romain Gary, Georges Perec et Patrick Modiano (2022).



L'ouvrage, issu de la réélaboration de sa thèse de doctorat en cotutelle entre l'Université de Vérone et l'Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, a obtenu le prix de la SUSLLF - Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese, qui en a financé la publication chez l'éditeur parisien L'Harmattan.

Le livre analyse les écrits des trois auteurs français d'origine juive, appelés à reconstituer les vides de leur histoire personnelle et collective sur les cendres d'Auschwitz. Le volume sera présenté par Daniela Tononi (Université de Palerme) et Fabrizio Impellizzeri (Université de Catane), spécialistes de la littérature française du XXe siècle/contemporaine et des écrits de l’après Shoah.

—

"La tragédie de l'Holocauste surgit dans les oeuvres de Romain Gary, Georges Perec et Patrick Modiano sous la forme d'une interrogation tourmentée des origines. Pourtant, ils abordent ces thèmes chacun d'une manière singulière, en raison d'un vécu historique différent : celui de héros de la Résistance pour Gary, d'« enfant caché » pour Perec et de « fils de collabo » pour Modiano. Identité et mémoire se rejoignent ainsi dans des récits qui mettent continuellement en jeu les pierres angulaires du moi, se reconstruisant et se déconstruisant, sans jamais se définir de façon définitive. En ce sens, le ressassement identitaire des trois auteurs peut être lu dans la réécriture d'une série de motifs autobiographiques, d'origine traumatique, mais aussi en relation avec la création d'une posture d'auteur, d'un nom d'auteur et d'un corpus littéraire, jouant sur les notes d'une variation esthétique essentielle."

Pour plus d’information sur l'ouvrage…