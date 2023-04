Francesca Dainese, À chacun sa cicatrice

La tragédie de l'Holocauste surgit dans les oeuvres de Romain Gary, Georges Perec et Patrick Modiano sous la forme d'une interrogation tourmentée des origines. Pourtant, ils abordent ces thèmes chacun d'une manière singulière, en raison d'un vécu historique différent : celui de héros de la Résistance pour Gary, d'« enfant caché » pour Perec et de « fils de collabo » pour Modiano. Identité et mémoire se rejoignent ainsi dans des récits qui mettent continuellement en jeu les pierres angulaires du moi, se reconstruisant et se déconstruisant, sans jamais se définir de façon définitive.

En ce sens, le ressassement identitaire des trois auteurs peut être lu dans la réécriture d'une série de motifs autobiographiques, d'origine traumatique, mais aussi en relation avec la création d'une posture d'auteur, d'un nom d'auteur et d'un corpus littéraire, jouant sur les notes d'une variation esthétique essentielle.

