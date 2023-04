Georgiana I. Badea & Andreea Gheorghiu (dir.), Agapes Francophones 2022. Sur l’expression (non)conforme de la pensée politiquement in.correcte

Ce volume recueille des textes issus pour la plupart des communications présentées à l’occasion du XVIe Colloque International d’Études Francophones, « Politiquement (in)correct en francophonie. (In)Conformismes de la pensée et de la parole », organisé à l’Université de l’Ouest de Timişoara, les 17 et 18 mars 2022. Les études traitent de la mixtion des genres et des expressions – culturelles et juridiques, sociétales et mentalitaires, linguistiques et traductives – qui cultivent, débattent ou critiquent la défense, les privilèges et, parfois, les chagrins du politiquement (in)correct.



Table des matières



Introduction/ 7



Nicolas FROELIGER, Faire bouger les lignes : ce que le politiquement (in)correct fait à la traductologie – et réciproquement /11



Georgiana I BADEA et Lavinia-Maria TEC, Affaire transdisciplinaire du politiquement in.correct. Sur la numération binaire, le français non-binaire et sur le discours de la non.binarité/27



Simona MODREANU, L’empire de la « moraline »/43



Tatiana-Maria CERNICOVA-DRAGOMIR, La position de l’Union Européenne envers les États membres dans la crise frontalière biélorusse – un Janus de discours politique et d’action normative/53



Salvatore DI PIAZZA, Être ou ne pas être (Charlie). Rire, violence verbale, liberté d’expression/73



Florentin ŢUCA, Sur le destin du langage, du droit et de la justice à l’heure actuelle : « All a penis is, is just a large clitoris »/85



Luc VIGNEAULT, La disparition de l’espace public ou la perte de la distance/97



Sanda BADESCU, Des « anthropophages » ou comment lire Montaigne/107



Gina PUICĂ, Théodore Cazaban, très politiquement incorrect. Une lecture de Parages et de Bramboura/121

Steven URQUHART, Splendeurs et misères de l’homme occidental (2015) : « roman » inter-dit de Pierre Gobeil/129



Sarah-Louise PELLETIER-MORIN, Un art bienséant : comment l’argument du politiquement correct prescrit les pratiques théâtrales au Québec/147



Stephanie Diane TSAKEU MAZAN, La réhabilitation des héros oubliés de la colonie chez Tierno Monénembo entre autophagie du discours dominant et dérivation historique/155



Saloua TOUATI , Ourika, Édouard et Olivier ou le Secret de Claire de Duras : une mise en texte du politiquement incorrect au XIXe siècle ?/171



Notices biobibliographiques/187