Exposer la littérature jeunesse. Formes, enjeux et pratiques (Vidéos en ligne)

En 2021, la médiathèque José Cabanis de Toulouse accueillait l’exposition Clic Clac la photographie dans le livre jeunesse, prolongée par une expo en ligne. En 2022, la médiathèque de Lyon a présenté Sans fin la fête, les années pop de l’illustration (1963-1983). Fin 2022-début 2023, la médiathèque Françoise Sagan accueille Lire l’enfance avec les éditions MeMo, à l’occasion des trente ans et du versement des archives de la maison d’édition au fonds patrimonial Heure joyeuse.

Si les bibliothèques semblent être des lieux privilégiés de ces expositions portant sur la littérature jeunesse, les musées et autres lieux d’exposition municipaux ne sont pas en reste. En 2021, le Palais Lumière d’Evian proposait de découvrir l’œuvre d’Alain Le Foll à travers ses ouvrages pour adultes et pour enfants. En 2022 le Musée des Arts Décoratifs à Paris partait à la rencontre du Petit prince tandis le MUNAE de Rouen invitait à découvrir les chansons du répertoire enfantin.

Ces quelques exemples récents – et bien d’autres, que l’on peut retrouver dans l’Agenda du site www.litteraturesmodesdemploi.org – témoignent de la vitalité actuelle de la pratique de l’exposition du littéraire à destination des plus jeunes et de l’intérêt réel du public d’enfants et d’adultes pour cette forme de médiation culturelle qui permet parfois, au-delà de la découverte de cette production éditoriale, d’en toucher du doigt les coulisses.



Une journée d’étude, accueillie par la médiathèque Françoise Sagan, à Paris, le 16 février 2023, a été la première organisée au sein du réseau PatrimoniaLitté, qui fédère les recherches sur les rapports entre littérature et patrimoine, et la quatrième organisée dans le cadre des recherches conduite au sein du réseau RIMELL (Recherches interdisciplinaires sur la muséologie et l’exposition de la littérature et du livre ), qui nouent un partenariat à l’occasion de cette rencontre. Mise sur pied par Laurence Le Guen, Hélène Vallotteau et David Martens, cette rencontre sera la première d'un programme consacré à l'exposition de la littérature jeunesse inscrit dans le cadre des travaux des RIMELL.



Si vous souhaitez prendre connaissance de la teneur de cette première journée d'échanges, les vidéos de cette rencontre sont désormais à votre disposition ci-dessous, ainsi que sur le Carnet de recherche de PatrimoniaLitté.

Marine Planche, « Ne les laissez pas lire à la BnF, retour sur une exposition sur panneaux »

L’exposition “Ne les laissez pas lire! Polémiques et livres pour enfants” s’est tenue à la BnF du 17 septembre au 1er décembre 2019. Retour sur la conception de cette exposition, des premiers pas aux publications qui ont suivi, en passant par le choix des pièces, du graphisme, du dispositif, du titre, la prise en compte du lieu, la médiation, les difficultés et les points de satisfaction.

Murièle Modély, « Du réel au virtuel, Clic Clac à la médiathèque de Toulouse »

En prenant appui sur l’exposition Clic Clac la photographie dans la littérature jeunesse qui s’est tenue en 2021 à la bibliothèque de Toulouse, cette communication présente comment les expositions de collections patrimoniales jeunesse prennent place au cœur de l’espace de lecture publique de la médiathèque, afin de toucher le plus possible de visiteurs adultes et enfants. Le volet numérique des expositions, blogs, réseaux numériques et expositions virtuelles conçues de façon concomitante et systématique pour annoncer, accompagner ou poursuivre les expositions physiques, est également développé.

Anne Monier Vanryb, « D’Antoon Krings au Petit Prince, la littérature jeunesse au Musée des Arts décoratifs »

Le Musée des Arts décoratifs, gardien de la collection nationale de jouets riche de 15 000 œuvres, profite de son expertise sur les sujets liés à l’enfance pour développer, depuis 2015, une programmation d’expositions autour de la littérature jeunesse. Ces expositions, en lien avec l’identité du musée, font la part belle aux dessins, et permettent d’ancrer l’illustration jeunesse comme genre artistique, se différenciant ainsi des expositions sur la littérature jeunesse proposées dans d’autres institutions”.

Emmanuelle Martinat-Dupré, « L’exemple du Musée de l’illustration jeunesse de Moulins sur Allier »

La spécificité d’un lieu comme le musée tient à la nécessité de devoir concilier les missions de conservation et celles de sensibilisation, de valorisation, de médiation pour atteindre le plus large public possible. Emmanuelle Martinat-Dupré explique comment et de quelle façon exposer la littérature jeunesse au musée de l’illustration jeunesse, à Moulins, patrimoine du Département de l’Allier.

Loic Boyer, « Sans fin la fête, une vision globale de l’exposition »

Cette communication présente Sans fin la fête, une exposition présentée en 2022 à la bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon et consacrée à la révolution de la littérature de jeunesse des années 1960. Designer graphique de profession mais également formateur et enseignant en design et illustration, Loïc Boyer a pris en charge commissariat, scénographie, graphisme et communication, parallèlement à la rédaction des Images libres, ouvrage paru en janvier 2022 aux éditions MeMo. Il revient sur son expérience de vision globale de l’exposition.

Laurence Le Guen, « Choses lues, choses vues, quand les maisons d’édition jeunesse s’exposent »

En prenant appui sur les expositions conçues par trois éditeurs pour la jeunesse, MeMo, la Joie de lire et Les Grandes Personnes, cette communication se propose d’identifier les différentes catégories d’expositions ayant jalonné l’histoire de ces maisons d’édition, d’analyser les discours qui les accompagnent et d’examiner les dispositifs de ces productions éditoriales.

Table ronde : Les autres lieux de l’exposition

Antoine Ullmann, éditeur et directeur de la galerie Robillard / Pauline Lamy, créatrice et directrice du Musée de poche

Le regard des artistes : Claire Dé, photographe, plasticienne

Sur le site des éditions des grandes personnes on peut lire « Claire Dé développe un travail plastique et photographique unique et joyeux, où le livre tient une place centrale. Elle se joue du quotidien avec malice et crée un monde ludique aux couleurs éclatantes. Ses chantiers artistiques prennent des formes d’expression multiples qu’elle aime présenter comme des ensembles à l’image d’un univers polymorphe où ses livres et ses installations plastiques forment un tout… » Elle expose très régulièrement en France.