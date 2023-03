Alexandre Gefen (dir.), Créativités artificielles – La littérature et l'art à l'heure de l'intelligence artificielle

Créativités artificielles – La littérature et l'art à l'heure de l'intelligence artificielle

Le tout premier ouvrage consacré aux représentations, aux significations et aux usages créatifs de l'intelligence artificielle (IA) dans la production de fiction, en textes (littérature), en sons, en images fixes et animées (séries, films, bande dessinée, arts plastiques, jeux vidéo).Rêvées pendant des siècles, les œuvres créées par les intelligences artificielles sont devenues des réalités concrètes en littérature et en art, désormais exposées et lues. Comment analyser, attribuer, juger de telles œuvres qui nous font entrer dans la vallée de l'étrangeté ? Quelles sont en retour les conséquences de telles innovations sur notre compréhension du champ artistique ? Comment la critique se doit-elle de réagir face à de telles créations, qui remettent radicalement en question l'ensemble des concepts et des valeurs esthétiques anciennes centrées sur l'humain ? Peut-on simplement les aimer et en être ému ? Voilà quelques-unes des questions de cet ouvrage, le tout premier consacré aux créations des IA et aux problèmes qu'elles posent.

Alexandre Gefen, Directeur de Recherche CNRS au sein de l'unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité (UMR7172, THALIM, CNRS / Université sorbonne Nouvelle – Paris 3), est historien des idées et de la littérature. Il est l'auteur de nombreux articles et essais portant notamment sur la culture, la littérature contemporaine et la théorie littéraire. Fondateur de Fabula.org, il a été l'un des pionniers des Humanités Numériques en France. Travaillant à l'adoption des outils de l'Intelligence Artificielle pour la recherche dans les sciences humaines et sociales comme à son examen critique, il a notamment représenté les SHS dans le Forum mondial sur l'IA pour l'humanité organisé en 2019. Après un programme de recherche consacrées aux fictions de de l'Intelligence Artificielle (Ia-fictions.net) il est porteur principal (PI) du projet ANR « CulturIA », pour une histoire culturelle de l'IA. Alexandre Gefen est notamment l'auteur de La Mimèsis (Flammarion, 2002), Inventer une vie. La fabrique littéraire de l'individu(Les Impression nouvelles, 2015), Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle (José Corti, 2017), Vies imaginaires de la littérature française. Une anthologie (Gallimard, 2015) et, avec Guillemette Crozet, La littérature. Une infographie(CNRS Editions, 2022).



Contributions de Philippe Bootz et Hermes Salceda, Valérie Beaudouin, Barnabé Sauvage, Nevena Ivanova, François Levin, Nikoleta Kerinska, Anaïs Guilet, Ada Ackerman, Bruno Dupont et Carole Guesse, Pierre Depaz, Pascal Mougin, Claire Chatelet, Ilan Manouach.