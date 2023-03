Citer les Anciens à la Renaissance : la citation et la fabrique de l’Antiquité dans les éditions des textes classiques. Analyse et exploration numérique (Lyon & en ligne)

Citer les Anciens à la Renaissance :la citation et la fabrique de l’Antiquité dans les éditions des textes classiques.Analyse et exploration numérique

Ce colloque est organisé dans le cadre du projet ANR IThAC “L'invention du théâtre antique dans le corpus des paratextes savants du XVIe s. Analyse, traduction, édition numérique” porté par Malika Bastin-Hammou (Litt&Arts – TRANSLATIO, UGA) et Pascale Paré-Rey (HiSoMA, Lyon 3).

La fin du XVe siècle voit paraître l’édition princeps de nombreux auteurs anciens, grecs et latins. Avec la naissance de l’imprimé, la place dévolue aux paratextes rédigés par les éditeurs et commentateurs augmente considérablement : or les épîtres dédicatoires, arguments, prolégomènes, préfaces, adresses au lecteur, traités ou commentaires que les humanistes intègrent à leurs éditions sont émaillés de références aux auteurs antiques. À la faveur des numérisations croissantes, de nombreux paratextes du XVIe siècle sont désormais accessibles, que nous nous proposerons d’explorer sous l’angle de la citation.



Les thématiques abordées se situeront à la croisée des recherches menées au sein de l’ANR IThAC, qui porte sur le corpus des paratextes aux éditions des auteurs dramatiques anciens à la Renaissance et leur exploitation numérique, et de l’Axe B du Laboratoire HiSoMA, qui s’intéresse à la mémoire et la réception des cultures anciennes.

Programme

Lundi 24 avril



10h-10h30. Introduction. Sarah Gaucher (Université Jean Moulin Lyon 3 - UMR 5189) et Christian Nicolas (Université Jean Moulin Lyon 3 - UMR 5189)



10h30-12h. Conférence inaugurale Virginie Leroux (EPHE)



12h-14h. Déjeuner



Session 1. Pratiques et modalités de la citation chez les Humanistes



14h-14h30. Vanessa Glauser (UNIL) et Olivier Thevenaz (UNIL) « La pratique citationnelle d'Henri Estienne dans l'édition princeps des Anacreontea »



14h30-15h. Louis Autin (Sorbonne-Université - EA 4081) « Citer, commenter, (sur)interpréter. Citation et décontextualisation dans les commentaires renaissants à Tacite. »



15h-15h30. Hannelore Pierre (Université Bordeaux Montaigne - UMR 5607) « Les citations d'auteurs antiques dans les commentaires d'Élie Vinet aux Professores d'Ausone. »



15h30-16h. Pause



Session 2. Citer dans les paratextes au théâtre antique



16h-16h30. Louisa Laj (Université Grenoble Alpes - UMR 5316) « Citer Aristote dans les paratextes aux éditions d'Eschyle : pratique de la théorie »



16h30-17h. Alexia Dedieu (Université Grenoble Alpes - UMR 5316) « Les citations des auteurs grecs dans l'édition imprimée d'Euripide de Caspar Stiblin »

—



Mardi 25 avril



Session 3. Workshop Humanités Numériques



9h30-12h. Pratique de la citation et humanités numériques : projets, enjeux, perspectives. Organisation par Anne Garcia Fernandez ; Elisabeth Greslou, Sarah Orsini (UMR 5316 Litt&Arts) ; Elysabeth Hue-Gay ; Sarah Gaucher ; Emmanuelle Morlock (UMR 5189 HiSoMA)



12h30-14h. Déjeuner



Session 4. Citer en grec, traduire le latin : la pratique citationnelle et les questions de langues



14h-14h30. Isabelle Cogitore (Université Grenoble Alpes - UMR 5316) et Cécile Jullion (Université Grenoble Alpes UMR 5316) « Le grec au service du latin ? Les citations d'auteurs grecs chez Juste Lipse, commentateur de Tacite »



14h30-15h. Adela Stribrna (Université Charles de Prague) « Références virgiliennes dans la traduction française du Cento Probae de Pardoux Du Prat (1557) »



15h-15h30. Pause



Session 5. Citer pour construire sa propre poétique



15h30-16h. Adrien Bresson (Université Jean Monnet - UMR 5189) « La Gigantomachie, de Claudien à Guijon : citer un poète latin tardif en Bourgogne à la Renaissance »



16h-16h30. Florence Garambois (Université Jean Monnet - UMR 5189) « Les citations d'Ausone par Pétrarque dans quelques poèmes mineurs : une pratique ornementale ? »



16h30. Conclusions : Mathieu Ferrand (Université Grenoble Alpes - UMR 5316) et Malika Bastin-Hammou (Université Grenoble Alpes - UMR 5316)

—

En pratique

Événement hybride sur site et en ligne.

Suivi à distance : contacter sarah.gaucher@univ-lyon3.fr pour obtenir le lien de connexion.



Localisation

Université Jean Moulin - Lyon 3

Salle de la Rotonde

18 rue Chevreul

69007 Lyon