Luca Salza, Kafka out of the joint

Si aujourd’hui nous devions imaginer un écrivain plus que tout autre étranger aux différentes formes de nationalismes, de patriotismes, et d’identification à une culture, à une terre, voire à une langue, nous penserions à Kafka. Son écriture de la disparition, de la dissolution de soi dans le tourbillon des mots et des absences, nous permet d’imaginer qu’être clandestin, mineur, réfugié, braqué, c’est se trouver dans la position la plus révélatrice pour témoigner de la catastrophe dans laquelle nous sommes aujourd’hui, en trouvant des mots, des babils, des silences, pour la reconnaître et s’y opposer. Nous proposons une lecture déterritorialisante de Kafka. Contre ceux qui l’enracinent dans une langue, une culture, nous défendons l’idée d’une littérature et une pensée métissées et migrantes avec – et grâce à – Kafka. Cette expérience d’écriture est, pour nous, inassimilable à la logique des États et des pouvoirs ; elle offre l’exemple d’un geste « destituant » : un geste politique et esthétique qui suspend les chaînes du commandement.

