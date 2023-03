Patrick Ferla, Les Ailes de l'imaginaire. Conversations avec Jean Liermier

Ce livre d’entretiens, consacré au metteur en scène et comédien Jean Liermier, célèbre l’histoire de l’une des plus grandes scènes de Suisse, le Théâtre de Carouge, de 1958 à nos jours. Cet ouvrage témoigne des origines et du parcours artistique de son directeur général et de la naissance d’un nouveau lieu de création inauguré au mois de novembre 2021.

Dans cette conversation avec Patrick Ferla, Jean Liermier dit sa rencontre avec le spectacle vivant, sa pratique de metteur en scène, la place qu’occupe le théâtre et l’imaginaire dans notre société. En découvreur intranquille, il s’explique sur son choix d’un répertoire classique dont ses spectacles révèlent la formidable contemporanéité. Des dialogues vivifiants qu’enrichissent une trentaine de Regards, textes originaux de personnalités des mondes politique et culturel : Victoria Chaplin, Guillaume Chenevière, Françoise Courvoisier, Clément Hervieu- Léger, Omar Porras, Yvette Théraulaz, Delphine de Candolle, David Junod, Delphine de Stoutz, François Rochaix, Thierry Apothéloz, Olenka Wodzicki Besson, François Longchamp, Isabelle Chassot, François Jolliet, Brigitte Rosset, Philippe Mentha, Maurice Aufair, Gilles Privat…

Journaliste-producteur à la Radio télévision suisse, Patrick Ferla a créé et animé de nombreuses émissions culturelles et présidé le Prix du public de la RTS. Il est l’auteur de plusieurs livres, Dimitri, clown (1979), Charles-Henri Favrod, la mémoire du regard (1997), René Gonzalez, le théâtre pour la vie (2014), Gil Roman, les territoires amoureux de la danse (2017). Il signe des entretiens filmés de personnalités suisses.