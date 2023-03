Leonard Woolf, Le Village dans la jungle

Le Village dans la jungle est un livre très particulier, qui procède à la fois de la littérature anglaise, bien entendu, mais aussi d’une certaine façon de la littérature cinghalaise. Car on ne trouvera pas là un exotisme facile, quelque féerie cinghalaise dont furent si friands les voyageurs : il s’agit d’une tragédie qui se déroule dans un cadre lointain certes, mais dont les acteurs sont authentiques et on ne pourra qu’être frappé par la vérité poignante du récit conduit par un auteur qui a parfaitement assimilé une culture, une pensée, une langue même qui ne sont pas les siennes.

La jungle est au cœur du roman. « La jungle et les hommes qui vivaient dans les villages de la jungle me fascinaient, dira plus tard Leonard Woolf. Quand je quittai Ceylan, cela obsédait ma mémoire et mon imagination et c’était, en quelque sorte, le sujet du livre. Plus on est dans la jungle, plus on a tendance à la sentir personnifiée, comme quelque chose ou quelqu’un d’hostile et de dangereux. »

Le Village dans la jungle parvient, aujourd’hui comme hier, à communiquer à ses lecteurs cette passion, cette obsession, cette fascination de la jungle. Pour s’être mis si parfaitement en osmose avec un pays et ses habitants. Leonard Woolf a réussi l’un des meilleurs romans qu’ait inspiré à un Occidental le monde asiatique.

Leonard Woolf est né en 1880 dans la bourgeoisie juive londonienne. On le retrouve dès 1899 au Trinity College deCambridge où figurent parmi ses condisciples E.M. Forster et J. Maynard Keynes, ainsi que les deux frères de Virginia Stephen qui allait devenir sa femme en 1912. Attaché au Ceylon Civil Service, il vécut plusieurs années à Ceylan, chargé des tâches les plus diverses qui incombaient à un Agent gouvernemental. De retour en Angleterre, il publiera Le Village dans la jungle en 1913, avant de se consacrer à sa maison d’édition The Hogarth Press et à la carrière de sa femme, Virginia. Il est également l’auteur d’un remarquable journal littéraire et intime.