La rumeur des siècles

La prolifération des rumeurs fut l’un des plus curieux symptômes de l’état de fermentation que connut la France entre le rétablissement des Bourbons en avril 1814 et la fin de l’automne 1816. Pendant plus de deux ans, l’espace public fut sans discontinuer parcouru en tous sens par des « fausses nouvelles » à caractère politique. Dans cette phase de transition chaotique, l’incertitude s’était installée : elle explique en partie le bourgeonnement des informations alternatives. Mais la particularité de cette séquence fut l’extraordinaire déferlement des nouvelles annonçant le retour de Napoléon en France. Dans Bruit public. Rumeurs et charisme napoléonien 1814-1823 (Champ Vallon), François Ploux étudie comment le culte populaire du héros charismatique s’est forgé, dans ce contexte de multiplication des bruits politiques, comme une attente à caractère messianique.

Dans La main cachée. Une autre histoire de la Révolution française (Perrin), Edmond Dziembowski montre comment les grands traits du complotisme contemporain prennent en réalité naissance pendant la Révolution française, époque d’une richesse remarquable en matière d’intrigues avérées mais aussi, et surtout, imaginaires. Dès les premiers mois de 1789, ont surgi plusieurs explications alternatives des événements. Pour certains témoins, qu’ils soient favorables ou non à la Révolution, les faits observables à l’œil nu sont un leurre. Les vraies causes du grand bouleversement politique sont à trouver ailleurs. Sur le banc des accusés figurent les philosophes, les protestants, les francs-maçons, les illuminés de Bavière ou encore l’Angleterre… Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…

Comment créer un complot politique, faire naître une rumeur, mobiliser l'opinion pour traquer les suspects ? L'essai déjà ancien de Gilles Malandain, L'Introuvable complot. Attentat, enquête et rumeur dans la France de la Restauration (Éd. de l'EHESS, 2011), nous fait vivre sous cet angle un événement retentissant dans la France post-révolutionnaire : l'assassinat du duc de Berry en 1820.

Rappelons au passage le dossier critique publié par Acta fabula en 2014 : "Réinvestissement, rumeur & récriture"…

(Illustr. : Crispin et Scapin par Honoré Daumier)