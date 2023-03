Yoann Malinge et Olivier D'Jeranian (dir.), Lire L'Être et le Néant de Sartre

L’Être et le Néant est sans doute le grand œuvre de Jean-Paul Sartre. Il a donné lieu à de nombreux commentaires, mais aucune lecture suivie n’en a pourtant été faite en langue française. Pour remédier à cette lacune, chaque contribution au présent collectif aborde une thématique développée par l’un des chapitres des quatre parties de l’essai d’ontologie phénoménologique. L'ouvrage guide les lecteurs dans leur compréhension du texte et propose de ce dernier une interprétation renouvelée par une lecture interne et un travail d’analyse des rapports entre la philosophie de Sartre et celles d’autres penseurs. Se distinguant par la singularité de sa méthode et de ses conclusions, chaque contribution témoigne, à sa manière et dans son style propre, de la grande fécondité de la pensée de Sartre.



Ont collaboré à ce volume : É. Abouahi, L. Barillas, Ph. Cabestan, O. D’Jeranian, V. de Coorebyter, C. Dodeman, R. Ehrsam, L. Husson, L. Jaffro, Ch. Lapierre, Y. Malinge et H. Rizk.