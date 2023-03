Dominique Carlini Versini, Figures de l'excès chez Marie Darrieussecq, Virginie Despentes et Marina de Van. Ecrire et filmer le corps-frontière

Figures de l’excès chez Marie Darrieussecq, Virginie Despentes et Marina de Van : Écrire et filmer le corps-frontière de Dominique Carlini Versini interroge les images du corps excessif qui traversent les récits d’artistes contemporaines françaises selon une approche intermédiale. À partir des années 1990, une tendance à l’excès a été observée dans la fiction française. D’un côté, de jeunes écrivaines s’attachent à mettre en scène le corps de manière particulièrement crue. En même temps, un nouveau courant se développe au cinéma caractérisé par des images explicites ou violentes du corps. L’approche inédite de l’ouvrage consiste à comparer les stratégies des deux moyens d’expression pour délivrer une expérience esthétique incarnée tout en démontrant que cette recherche formelle va de pair avec une réflexion poétique sur les frontières (matérielles, culturelles et symboliques) du corps.

Table des matières

Remerciements xi

Liste de figures xii

Abréviations xiii



Introduction : Excès et frontières du corps 1

Partie 1 La peau multidimensionnelle

Introduction à la Partie 1 35

Chapitre 1 Métamorphoses de la peau dans Truismes 39

Chapitre 2 Traverser la peau dans Rétention et Dans ma peau 58

Conclusion 82

Partie 2 Outrance et outrage du corps genré

Introduction à la Partie 2 87

Chapitre 3 Le genre comme mascarade dans Les Jolies Choses 89

Chapitre 4 Le corps excessif de la jeune fille dans Clèves 106

Chapitre 5 Le corps dans tous ses excès dans Baise-moi 120

Conclusion 137

Partie 3 Corps spectral, corps excessif ?

Introduction à la Partie 3 143

Chahpitre 6 Le corps hanté dans Ne te retourne pas 149

Chapitre 7 Matérialité de la hantise dans Bref séjour chez les vivants 164

Chapitre 8 Spectralités du corps précaire dans Vernon Subutex 178

Conclusion 193

Conclusion: Le corps-frontière et l’excès : principaux axes de réflexion 196

Bibliographie 201

Index 217