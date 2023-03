Pascal Ifri, Albertine assassinée ? Enquête sur une mort suspecte dans À la recherche du temps perdu

Bien qu’À la recherche du temps perdu ait fait l’objet de centaines de livres et de milliers d’articles, aucun critique ne s’est interrogé sur les circonstances ou même sur la réalité de la mort d’Albertine, son « héroïne », pourtant un des épisodes-clé du roman. Le narrateur de ce roman, archétype du narrateur non fiable, présente un récit contenant de nombreux indices qui permettent de douter de la réalité de l’accident de cheval. Au croisement de la critique policière et de la théorie des textes possibles, cet ouvrage offre une lecture attentive et rigoureuse de la Recherche qui soulève toutes sortes de questions sur le sort réel de la « maîtresse » de Marcel, considérant tous les scénarios probables : l’accident bien entendu, mais aussi le suicide, la possibilité qu’Albertine ne soit pas morte et même – et surtout – celle qu’elle ait été assassinée.

Après s’être attaché aux indices suggérant l’assassinat et aux coupables possibles et leurs éventuels mobiles, il se concentre sur le principal suspect, présente les indices qui le désignent comme tel et offre une nouvelle lecture du récit des événements entourant la mort de la jeune femme dans les différentes versions d’Albertine disparue et de La Fugitive.

Pascal Ifri est professeur émérite à Washington University in St. Louis, Missouri. Son principal domaine de recherche est le roman français du XXe siècle. Auteur de nombreux ouvrages, il est également l'un des rédacteurs du Bulletin Marcel Proust depuis 1995.