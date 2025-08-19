Étienne Fabre, Un Certain Louis Wolfson

Louis Wolfson est l’auteur d’une de ces œuvres rares qui peuvent modifier notre perception du monde. » — Paul Auster

En 1970 paraît chez Gallimard un roman qui va faire l’effet d’une bombe : Le Schizo et les langues. Son auteur s’appelle Louis Wolfson. Il est américain, schizophrène, et la nouveauté radicale, l’énergie fulgurante de son écriture fascinent les plus grands noms : Deleuze (qui signe la préface de l’ouvrage), Queneau, Sartre, Beauvoir, Foucault, Auster ou encore Le Clézio, tous saluent la naissance d’un écrivain hors norme. Mais peu après la publication de son livre, Wolfson disparaît, ne ressurgissant qu’à de rares occasions. Les plus folles rumeurs courent à son sujet : il aurait mené une vie de marginal, errant des rues de Montréal à la jungle de Porto Rico, puis serait devenu millionnaire en gagnant à la loterie… avant de tout perdre, et de se volatiliser pour de bon. Que lui est-il arrivé ? Est-il au moins encore en vie ? A-t-il laissé d’autres textes, restés inédits ?

Captivé par le destin et le talent incandescent de Wolfson, Étienne Fabre s’est lancé sur sa piste. Compilant archives, témoignages et légendes, il signe un portrait sensible, impressionniste de cette sorte de Kafka new-yorkais. Un livre à l’écriture somptueuse qui célèbre les mystères de la littérature.

Suivi de New York Babel, un texte de Paul Auster sur Louis Wolfson.

Né en 1992, Étienne Fabre a travaillé pour plusieurs maisons de vente et galeries d’art contemporain à Paris, Londres et Milan. Un certain Louis Wolfson est son premier roman.

—

