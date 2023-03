La pensée et la vie. (Auto)biographie, philosophie et sciences sociales (Paris Nanterre)

La pensée et la vie. (Autobio)graphie, philosophie et sciences sociales



Colloque organisé par Manuel Cervera-Marzal et Nicolas Poirier à l'Université de Nanterre les jeudi 20 avril après-midi et vendredi 21 avril 2023 toute la journée.



Laboratoires Sophiapol Paris Nanterre/PragmApolis université de Liège.



Programme



Jeudi 20 avril (après-midi) : Autobiographie, histoire et sciences sociales



14h – Yann Moulier Boutang : Sur Althusser.



14h30 – Discussion.



14h45 – Irène Pereira : L'approche socio-existentielle critique – sociologie, philosophie sociale et praxeologie.



15h15 – Discussion.



15h30 – Pause.



15h45 – Jérôme Segal : Récit de soi, histoire familiale ou saga, pourquoi placer son histoire dans l’Histoire ?.



16h15 – Discussion.



Vendredi 21 avril (matin) : Philosophie et autobiographie



10h – Nicolas Poirier : (Auto)biographie, philosophie et réflexivité.



10h30 – Discussion.



10h45 – Blaise Bachofen : « Je trouvais ma position très favorable pour oser dire la vérité » : Rousseau, ou le barbare dans la cité.



11h15 – Discussion.



11h30 – Pause.



11h45 – Martine Leibovici : « J’ai toujours eu envie de raconter ma vie » (Sarah Kofman). Philosophie et tentation autobiographique.



12h15 – Discussion.

Vendredi 21 avril (après-midi) : Autobiographie et engagement



14h – Ivan Jablonka : Biographie familiale et autobiographie générationnelle. L'exemple des Goldman.



14h30 – Discussion.



14h45 – Ludivine Bantigny : Si tout est politique, la vie l'est aussi. Histoire, écriture, engagement.



15h15 – Discussion.



15h30 – Pause.



15h45 – Adélaïde Fins : Du récit commun au récit familial, création et utopie dans Les Mémorables de Lidia Jorge.



16h15 – Discussion.



16h30 – Isabelle Garo : Marx, autobiographie et critique du capitalisme



17h – Discussion.