Xe journée des jeunes chercheurs en sculpture / 10th Symposium for Young Researchers in Sculpture (Musée Rodin, Paris)

[English below]

APPEL À COMMUNICATIONS



Xe journée des jeunes chercheurs en sculpture

Nouvelles approches de la sculpture



Jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2023, 9h – 17h

Paris, musée Rodin, auditorium Léonce Bénédite et retransmission en direct



Sous la direction de Claire Barbillon, professeure des universités, directrice de l’École du Louvre



En partenariat et avec le soutien de l’École du Louvre.



Considérée comme plus ardue que la peinture ou les sujets transversaux, la sculpture a fait cependant l’objet d’un renouveau dans le domaine de la recherche, en particulier monographique, souvent entraînée par le dynamisme des musées. Dans le sillage de l’ouverture du musée d’Orsay, fin 1986, la sculpture du XIXe siècle s’est progressivement libérée de l’image prolifique et académique qui lui était attachée et qui lui avait valu, sous la plume de Baudelaire, le qualificatif d’« ennuyeuse ».



Depuis une décennie, le musée Rodin souhaite encourager la jeune recherche en sculpture de l’époque contemporaine (XIXe et première moitié du XXe siècle en particulier), en lien avec les professeurs d’universités françaises spécialistes de ce domaine. Il organise une journée d’étude annuelle, qui permet à des doctorants, jeunes docteurs ou jeunes conservateurs de confronter leurs sujets et leurs perspectives, en proposant chaque année un thème ou une orientation précise.



En 2023, pour marquer l’anniversaire de cette programmation, les organisateurs souhaitent ouvrir aussi largement que possible les débats et les enjeux de la recherche en sculpture. Ainsi seront encouragées des candidatures internationales portant sur l’ensemble des champs de la recherche en sculpture, en particulier :



- La biographie d’objet ;

- L’histoire globale vs. l’histoire locale ;

- Les études de genre ;

- Le vandalisme et les études post-coloniales.



Les propositions de communication contenant un titre, un résumé de l’intervention, qui doit être problématisé (entre 1 500 et 2 000 signes), et une courte notice biographique (1 000 signes) sont à adresser avant le 12 juin 2023 à l’adresse suivante : colloques@musee-rodin.fr. Les notifications d’admission seront communiquées sept jours après une évaluation de l’ensemble des propositions par le comité de sélection. Chaque communication durera 20 min et fera l’objet d’un enregistrement audio, destiné à être mis en ligne sur le site internet du musée Rodin.



Comité scientifique et organisation :



Claire Barbillon, professeure des universités, directrice de l'École du Louvre

Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

Véronique Mattiussi, chef du service de la Recherche, musée Rodin

Franck Joubin, documentaliste, chargé des colloques, musée Rodin

—

CALL FOR PAPERS

10th Symposium for Young Researchers in Sculpture

New Approaches to Sculpture



Thursday 21st and Friday 22nd September 2023, 9am-5pm

Paris, Musée Rodin, Léonce Bénédite Auditorium, with live streaming



Headed by Professor Claire Barbillon, Director of the École du Louvre

In partnership and with the support of the École du Louvre



Considered more challenging than painting or transversal themes of study, sculpture has nevertheless undergone a revival within the realm of research (notably monographic studies), often thanks to the dynamism of museums. Following the late-1986 opening of the Musée d’Orsay, 19th-century sculpture has progressively freed itself from its previous prolific and academic image that saw it described as ‘boring’ by none other than Baudelaire.



For the past decade, the Musée Rodin has sought to encourage young researchers to explore modern-era sculpture (particularly from the 19th and the first half of the 20th centuries), in collaboration with professors specialised in this realm of research. To this end, the museum hosts an annual symposium, allowing PhD students, young doctorate holders and young curators to contrast and compare their subjects and perspectives. A new specific theme or orientation is proposed each year.



For 2023, marking this programme’s 10th anniversary, the organisers desire the broadest range possible of research issues and debates centred on sculpture. Therefore, shall be favoured international submissions of pertinence to all fields of sculptural research, and notably:

- Object biographies.

- Global vs. local histories.

- Gender studies.

- Vandalism and post-colonial studies.



Proposals containing a title, a presentation summary (problem-oriented, comprising 1,500-2,000 characters), and a short biography (1,000 characters) should be sent before June 12, 2023 by e-mail to: colloques@musee-rodin.fr. The selected candidates shall be informed 7 days following an assessment of all proposals by the selection committee. The presentations shall last 20 minutes each and be recorded, to be subsequently made available online via the Musée Rodin website.



Scientific Committee and organisers:

Professor Claire Barbillon, Director of the École du Louvre

Amélie Simier, Director of the Musée Rodin and Senior curator

Véronique Mattiussi, Head of the Research Division at the Musée Rodin

Franck Joubin, Researcher and Conference Coordinator at the Musée Rodin

—

Crédits photo : Campagne de restauration Hanako,

Agence photographique du musée Rodin / Pauline Hisbacq, 2019