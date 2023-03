Leçon inaugurale de Didier Fassin au Collège de France : "Sciences sociales par temps de crise"

Sciences sociales par temps de crise

Leçon inaugurale Didier Fassin

Titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines

30 mars 2023 18 h 00 en public au Collège de France ou en direct sur www.college-de-france.fr

Anthropologue, sociologue et médecin, Didier Fassin interroge la valeur de la vie humaine et son traitement inégal dans le monde contemporain. Conduits sur trois continents, en France, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Équateur ou encore aux États-Unis, ses travaux abordent dans une perspective critique des questions morales et politiques dans les sociétés contemporaines. Ils reposent sur une méthode ethnographique rigoureuse fondée sur une présence de longue durée sur des terrains multiples, qui lui a permis d’étudier l’expérience des malades du sida, des personnes détenues, des demandeurs d’asile, des étrangers en situation irrégulière, ainsi que les enjeux autour de la mortalité maternelle, du saturnisme infantile, du traumatisme psychique et de l’action humanitaire. Il a également conduit des enquêtes sur la police, la justice et la prison, afin de mieux comprendre la manière dont on administre et distribue le châtiment. Ses travaux récents portent sur les questions de frontières et d’exil, auxquelles il consacrera son premier cours, ainsi que sur la place des sciences sociales dans nos sociétés, qui sera l’objet de sa leçon inaugurale.

Ancien vice-président de Médecins sans frontières, président du Comité pour la santé des exilés, membre de l’École de sciences sociales du prestigieux Institute for Advanced Study de Princeton (depuis 2009) et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (depuis 1999), Didier Fassin a été invité en 2019 sur la chaire annuelle Santé publique du Collège de France, chaire créée en partenariat avec l'agence nationale Santé publique France. Il devient, cette année, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.

Son cycle de cours et de séminaires, Les épreuves de la frontière, débutera le 5 avril 2023.

Il organisera un colloque le 31 mai 2023, Racial borders.

« Le traitement des exilés est la grande question morale et un enjeu politique majeur de notre temps. Mes leçons s’efforcent d’éclairer cette situation en montrant comment les frontières se sont transformées au cours des dernières décennies, étendues, renforcées, externalisées, internalisées, et comment les exilés, dont beaucoup fuient toutes sortes de menaces dans leur pays, se retrouvent prisonniers de politiques hostiles qui exposent leurs vies et les réduisent à des conditions dégradantes en Europe, aux Etats-Unis, au Maghreb et au Moyen Orient. 3 Il n’en a pas toujours été ainsi. Le cas des demandeurs d’asile est révélateur. En France, plus de neuf sur dix obtenaient un statut de réfugié à la fin des années 1970. Le regard porté sur les boat people en mer de Chine était alors plein de sollicitude. Un quart de siècle plus tard, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides accordait l’asile moins d’une fois sur dix. Les milliers d’hommes et les femmes se noyant dans la Méditerranée chaque année ne recevaient plus la même attention. Pour comprendre cette évolution, j’ai proposé le concept d’économie morale, c’est-àdire la production, la circulation et l’appropriation de valeurs et d’émotions. S’agissant des demandeurs d’asile, en quelques décennies, la société française est passée d’une économie morale de la compassion à une économie morale de la suspicion. » Didier Fassin

Cette citation provient de son entretien "Le traitement des exilés est la grande question morale et un enjeu politique majeur de notre temps", à découvrir sur le site web du Collège.

Les événements du Collège de France sont gratuits et librement accessibles par tous, sans inscription préalable.

En raison de l’affluence, les représentants de la presse et des médias sont priés de réserver leur place auprès de presse@college-de-france.fr.