L'atelier d'Annie Ernaux (Cergy & en ligne)

À l’occasion de la remise du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux, le groupe cergyssois « Écriture Créative en Formations » organise une rencontre qui lui est dédiée. Il se penchera sur les discours d’accompagnement de ses protocoles de création en interrogeant leur intégration à l’œuvre et l’articulation possible aux travaux de recherche-création.

Dans quelle mesure L’Atelier noir, extraits choisis de son journal de création, ou encore des entretiens comme L’écriture comme un couteau, participent-ils de son œuvre littéraire ? Qu’y révèle Annie Ernaux des coulisses de son travail d’écriture ? Peut-on dire que ces écrits s’écartent d’un paratexte ou de simples discours suscités par la notoriété ? Comment envisager de les faire rejoindre une recherche-création en actes ? Plus largement, que peuvent nous dire et ne pas dire les écrivain·es de leur propre engagement dans l’écriture ?

Le mardi 4 avril 2023, CY Cergy Paris Université, Chênes 2 salle 107 de 14h à 17h30

33, bvd du Port à Cergy – RER A station Cergy-Préfecture.



Programme

14h Introduction par AM Petitjean, Pierre-Louis Fort, Élise Hugueny-Léger

14h15 Nathalie Froloff (Lycée Louis-le-Grand / Université Paris-Sorbonne), « la nécessaire entreprise de légitimation de l'écriture dans le paratexte d'Annie Ernaux »

14h45 Pierre-Louis Fort (CY Cergy Paris Université), « Le métadiscours : moteur de/dans la création »

15h15 pause

15h30 Élise Hugueny-Léger (University of St Andrews), « Des manuscrits au texte »

16h Sarah Granereau (Université Côte d’Azur), « Raconter la recherche-création : récit de thèse sous le regard d’Annie Ernaux »

16h30 Violaine Houdart-Merot (CY Cergy Paris Université), « Annie Ernaux, écrivaine-chercheuse »

16h50 AMarie Petitjean (CY Cergy Paris Université), « Présence d’Annie Ernaux dans les travaux de recherche-création »

17h10 discussion et bilan par les organisateurs, clôture à 17h30.



Lien pour le suivi à distance sur demande.