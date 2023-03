Entre archives et création : approches intermédiales des images

École d’été du Cérium du 12 au 17 juin 2023 (PLU6917A)



L’école d’été du CÉRIUM Entre archives et création : approches intermédiales des images, en collaboration avec le CRIalt et le partenariat international cinEXmédia, a pour objet différents modes de médiation des archives et, plus spécifiquement, leur dimension visuelle (cinéma, art contemporain, exposition, photographie).



Durant cette semaine d’échanges entre étudiant·es et chercheur·es nous aborderons différents types d’archives visuelles dans une perspective intermédiale, c’est-à-dire en interrogeant les liens entre les différentes formes et utilisations des images d’archives, le rôle des technologies mobilisées et celui des institutions au sein desquelles elles s’inscrivent (centre d’archives, musée, université, salle de cinéma, etc.). En plus de l’intermédialité, plusieurs autres approches seront mobilisées, dont les études cinématographiques, photographiques et théâtrales, les études féministes, l’histoire culturelle, les études décoloniales, les humanités numériques et la préservation audiovisuelle. Une quinzaine de conférencier·es invité·es présenteront des études de cas en prenant en compte plusieurs contextes historiques, géographiques et culturels, ce qui nous conduira à faire ressortir la dimension politique de ce sujet.



Cette école peut être créditée (3 crédits, PLU6917A)



Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contactez: Claudia Polledri et Rémy Besson (co-titulaires de l’École d’été): archiverenimages.cerium@gmail.com

Modalités de participation:

Étudiant·es : Les étudiant·es de l’Université de Montréal peuvent s’inscrire au cours PLU6917 en contactant la TGDE de leur programme. Les étudiant·es d'autres universités du Québec devront s'inscrire en complétant la demande d'inscription en ligne disponible sur le site du BCI (anciennement CREPUQ). La personne à contacter pour toute information concernant le BCI est Maria Astudillo (maria-olga.astudillo[a]umontreal.ca). Les étudiant·es libres s'inscrivent à un ou à quelques cours, pour lesquels il ne vise pas l'obtention d'un diplôme ou d'un grade, et sera évalué sur les apprentissages. Autres participant·es : employé·es gouvernementaux, entreprises et syndicats (1 200,00 $ CAD); grand public, soit les salariés, retraités, travailleurs autonomes (1 000,00 $ CAD); membres d’un OSBL et une ONG (500,00 $ CAD); étudiants hors Québec (475,00 $ CAD); Étudiants non-crédités (475,00 $ CAD).



Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en suivant le lien ci-dessous : https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2023/informations-et-tarifs/



Pour toute autre information concernant l'inscription, veuillez contacter Liv Cerba à l'adresse électronique suivante : liv.cerba@umontreal.ca

—

Programme :



Lundi 12 juin



Matin: Introduction par Claudia Polledri et Rémy Besson (co-titulaires de l’École d’été).



Présentation du Centre de recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques (CRIalt) et de la revue Intermédialités par James Cisneros (Université de Montréal, directeur de la revue Intermédialités) et Jenny Brasebin (coordinatrice du CRIalt).



Après-midi: Atelier autour des archives du cinéaste Amos Gitaï et de la pièce de théâtre House (Théâtre national La Colline, 2023), avec Marie-José Sanselme (scénariste).



Mardi 13 juin



Matin: Introduction à l’intermédialité par Rémy Besson (Université de Montréal) et Caroline Bem (Université Saint-Paul). Dialogue avec Marie-José Sanselme (scénariste).



Après-midi: Atelier autour de l’usage des archives visuelles dans des webdocumentaires historiques, avec Martin Bonnard (Université McGill), Alexandre Klein (Université d’Ottawa) et Viva Paci (UQÀM). Suivi du lancement du livre blanc du Consortium CANEVAS portant sur L’annotation vidéo pour la recherche, avec Marie Lavorel (Concordia).



Mercredi 14 juin



Matin: Introduction aux archives visuelles, par Claudia Polledri (Université de Montréal) et enjeux éthiques de l’exploitation des archives cinématographiques, par André Habib (Université de Montréal) et Maude Trottier (revue Hors Champ).



Après-midi: Atelier autour de la préservation des archives visuelles et de l’usage d’un scanner de pellicule, avec William Gagnon (Université de Montréal).



Jeudi 15 juin



Matin: Approches intermédiales et décoloniales des archives, avec Serigne Seye (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) et Abigail E. Celis (Université de Montréal).



Après-midi: présentation en anglais autour des usages créatifs des archives de la British Petroleum (BP) concernant les opérations menées en Iran, avec l’artiste et doctorante Sanaz Sohrabi (Université Concordia), par visioconférence. Atelier autour des usages créatifs des archives du film Shoah, par Rémy Besson.



Vendredi 16 juin



Matin: Atelier pour discuter des travaux des étudiant.es inscrit.es à l’École d’été, animé par Claudia Polledri et Rémy Besson (cotitulaires de l’École d’été).



Après-midi: Atelier autour des archives de la vidéo et du collectif Vidéo Femmes avec Julia Minne (Université de Montréal/ Université Paris 1 et Cinémathèque québécoise).



Samedi 17 juin



Matin: Actualité de la recherche en études intermédiales avec Jean-Marc Larrue (Université de Montréal).



Après-midi: Conclusion générale, par Claudia Polledri et Rémy Besson (cotitulaires de l’École d’été). Cocktail et discussions informelles avec l’équipe du CÉRIUM.

—

Reconnaissance du territoire:



Cette école d’été aura lieu sur un territoire qui n'a jamais été cédé par voie de traité. Nous saluons et remercions la nation Kanien’kehá:ka d'être l'actuelle gardienne de ce territoire qu'elle nomme Tiohtiá:ke. Ce dernier a été fréquenté et habité depuis des millénaires par les peuples autochtones.