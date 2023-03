Bernard Grasset, Sur les pas de Blaise Pascal, voyageur de l'infini (essai de biographie)

L'essai de biographie Sur les pas de Blaise Pascal, Voyageur de l’infini présente pour la première fois ensemble sa vie et ses œuvres.

S'il pouvait exister des biographies de Pascal ou des analyses de ses œuvres, il n'existait pas de livre qui réunissait les deux.

Accompagné d’illustrations et préfacé par Gérard Ferreyrolles, professeur émérite à Sorbonne Université, cet essai, qui paraît l’année où l’on célèbre le 4e centenaire de la naissance de l’auteur des Pensées, est écrit dans un style littéraire, ce qui le rend accessible à un large public, tout en s’appuyant sur les connaissances les plus sûres, la chronologie la plus avérée.

Comme l’histoire de ses écrits, l’histoire de Blaise Pascal s’inscrit dans celle de sa famille, de son milieu et du Grand Siècle.

Peindre la vie de l’inventeur de la machine arithmétique, c’est ainsi faire apparaître les événements de son temps qui en constituent l’arrière-plan.

En allant sur les pas de Blaise Pascal, le lecteur peut découvrir une vie d’une remarquable exigence et d’une vraie grandeur, centrée sur la vérité et l’amour qu’il mettait au-dessus de tout.

Auteur d’une vingtaine de recueils de poésie, de plusieurs traductions de l’hébreu et du grec, d’un livre d’art et d’un récit de voyage, Bernard Grasset a publié une dizaine d’essais philosophiques ou anthologies de citations, dont une partie importante est consacrée à Pascal, à l'instar de Les Pensées de Pascal, une interprétation de l’Écriture, Éditions Kimé, 2003.