Mara Magda Maftei, Dominique Viart (éd.), Les récits du posthumain

Affranchir l'homme de ses contraintes biologiques, accroître ses capacités physiques, cérébrales, mémorielles, combler ses déficiences, lui épargner la souffrance et peut-être même la mort… Et si de telles ambitions ne relevaient plus de l'irréalisable ? Prothèses, orthèses, pacemakers, implants oculaires et cérébraux, stimulateurs électriques, greffes, thérapies géniques, clonage : d’irrépressibles avancées scientifiques dessinent un tel avenir à notre horizon. La nature humaine en sera-t-elle changée ? C’est ce que soutiennent les discours « transhumanistes », persuadés de l’émergence toute proche d’un « homme nouveau » : posthumain.

Placé sous l’égide de l’Unesco, le présent ouvrage réunit des philosophes, des anthropologues, des littéraires, des juristes, des spécialistes de l’art et des sciences numériques autour d’écrivains qui se sont saisis de ces questions. À l’heure où Internet et les nouvelles technologies, caméras de surveillance et réseaux sociaux ont déjà puissamment modifié nos modes de sociabilité, se profile désormais sous nos yeux un nouveau Grand Récit, aussi riche de promesses que lourd de menaces.

SOMMAIRE

Posthumanisme : les formes littéraires d'un nouveau Grand Récit

Dominique Viart

Les différents récits du posthumain

Mara Magda Maftei

Penser le transhumanisme

Archéologies

Teilhard de Chardin, transhumaniste, totalitaire et incertain ?

Jean-Yves Goffi

Transhumanisme cybernétique et transcendance

Jean-Gabriel Ganascia

Le transhumanisme dans les écrits de Julian Huxley : « une religion sans révélation »

Christian Byk

Réflexions

Transhumanisme et éthique des vertus

Annie Hourcade Sciou

Le transhumanisme et la nouvelle logique du capitalisme contemporain

Édouard Kleinpeter

Le posthumain en littérature

Lectures

Développements neurotechnologiques et fictions : nature humaine et lecture de l’esprit dans les romans de Philip K. Dick et d’André Maurois

Éric Fourneret

Subversion des algorithmes – clichés et fantasmes du transhumanisme dans Sphinx d’Anne Garréta. Une réflexion à partir du jeu d’imitation d’Alan Turing

Ann-Kristin Fenske

Satires posthumanistes : fabrique des corps et biopouvoir dans Cosmopolis de Don DeLillo, Les Furtifs d’Alain Damasio et Hors Sol de Pierre Alferi

Jean-Paul Engélibert

Parole aux écrivains

Cosmétique du chaos. Post humanisme et subjectivation

Camille Espedite

Table ronde

Camille Espedite, Gaëlle Obiégly, Pierre Cassou-Noguès

animée par Mara Magda Maftei et Dominique Viart

Table ronde

Alexis Brocas, Isabelle Jarry, François Régis de Guenyveau, Grégory Aimar

animée par Emmanuel Picavet et Mara Magda Maftei

Le posthumain dans la création artistique

Arts de l’image

Orphan Black : « A Case of Identity », figures du posthumain et identités plurielles

Hélène Machinal

Solidarités posthumanistes. Les imaginaires politiques et éthiques de l’intelligence artificielle de Battlestar Galactica à Raised By Wolves

Alexandre Gefen

L’humanité d’après la finitude, fictions des mondes hors du temps

Occitane Lacurie

Théâtre et arts plastiques

Quels sont tes rêves, robot ? Théâtre contemporain en réponse au transhumanisme

Izabella Pluta

Ada, Mary et les autres : de la science-fiction au féminisme spéculatif, les figures du post-humain dans les oeuvres de Lynn Hershman Leeson

Marie-Laure Delaporte

S’inspirer du passé pour créer l’Être du futur. Une histoire de l’image du corps prothétique

Jessica Ragazzini

Parole à l’Association Française Transhumaniste

Strabisme, réaction, misanthropie : les mauvais génies du posthumanisme critique

Frédéric Balmont