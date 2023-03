Stéphane Bikialo, Maryline Heck, Dominique Rabaté (éd.), P.O.L – Futur, ancien, actuel

Une réflexion à large spectre sur les éditions P.O.L, interrogeant la ligne éditoriale, les parti-pris esthétiques et la possible délimitation d'un « territoire P.O.L » au sein de la littérature française contemporaine : un retour sur quarante années de publications qui rend compte de l'importance d'une entreprise éditoriale sans équivalent et d'une communauté d'auteurs dans l'émergence et la définition de ce qu'on peut appeler le contemporain en littérature.1983-2023 : depuis quarante ans, les éditions P.O.L ont affirmé leur place dans le champ de l'édition française. Une place décisive pour l'émergence et la définition de ce qu'on peut appeler le contemporain en littérature, comme en témoignent les contributions rassemblées dans cet ouvrage, qui réunit des universitaires, des auteurs et autrices, et les responsables de la maison d'édition. Il s'agit de montrer comment P.O.L a pu non seulement refléter mais, plus encore, donner forme au contemporain, en raison de la personnalité et des choix de ses éditeurs, Paul Otchakovsky-Laurens puis Frédéric Boyer, en raison d'un catalogue ouvert qui revendique des choix forts (quant à la place de la poésie et du cinéma en particulier), en raison enfin d'une attention constante aux matérialités (langue, genres, dispositifs) du littéraire et à leur renouveau. « Futur, ancien, actuel », cette formule, qui détourne un titre d'Olivier Cadiot, invite à comprendre une des fabriques majeures de la littérature aujourd'hui.

Contributions de Aurélie Adler, Antoine de Baecque, Olivier Bessard-Banquy, Stéphane Bikialo, Guénael Boutouillet, Frédéric Boyer, Rodolphe Burger, Olivier Cadiot, Michel Briand, Adrien Chassain, Laurent Demanze, Gérard Gavarry, Anne-Cécile Guilbard, Maryline Heck, Célia Houdart, Alison James, Jacques Jouet, Heiata Julienne-Ista, Leslie Kaplan, Abigail Lang, Marie Martin, Dominique Moncond'huy, Warren Motte, Charles Pennequin, Jean-François Puff, Dominique Rabaté, Martin Rass, Nathalie Quintane, Laurent Zimmermann.

