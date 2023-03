L'étranger au village

Été 1951: James Baldwin est le premier noir qui séjourne à Leukerbad (Haut-Valais). Les enfants crient "Neger!" dans les rues, les gens le dévisagent: est-il vraiment américain, cet homme qui ressemble aux indigènes d'Afrique ? Dans Un étranger au village, texte virtuose et puissant dont Marie Darrieussecq et Serge Chauvin proposent une traduction, Baldwin décrit le racisme primaire de ce village au bout du monde et le fait résonner avec l'humiliation que les Noirs subissent aux États-Unis.

Été 2014: Teju Cole se rend à Leukerbad. Lui n'est pas dévisagé dans la rue, les enfants n'essaient pas de toucher ses cheveux ; mais des émeutes viennent d'éclater dans la ville américaine de Ferguson, après l'assassinat d'un Noir de dix-huit ans par un policier blanc. Dans Corps noir, Cole entame un dialogue avec Baldwin. Soixante ans les séparent, un lieu les réunit, et même si les choses ont changé, le racisme persiste.

Les éditions Zoé donnent à lire les deux textes en miroir dans un même volume.

(Illustr.: Balwin retournant à Leukerbad pour le tournage du documentaire de Pierre Koralnik, Un Étranger dans le Village, RTS Radio Télévision Suisse, Switzerland, 1962).